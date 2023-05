Βρετανία: Ηλεκτρικό σκούτερ στις φλόγες μέσα σε σπίτι (βίντεο)

Στο πλαίσιο της εκστρατείας #ChargeSafe, η Πυροσβεστική Υπηρεσία του Λονδίνου έδωσε στη δημοσιότητα πλάνα από τη στιγμή που ένα ηλεκτρικό σκούτερ τυλίχθηκε στις φλόγες στην κουζίνα ενός άνδρα στην περιοχή του Μπρέντ.

Ο ιδιοκτήτης του σκούτερ, ο 37χρονος φύλακας ασφαλείας Ντελ Γουίλιαμς, δήλωσε «ευγνώμων που είναι ζωντανός» και πέρασε οκτώ ώρες στο νοσοκομείο λόγω της εισπνοής καπνού.

A security guard has claimed he “cheated death” after his e-scooter burst into flames as he charged it in a kitchen.

Watch the moment the battery explodes here ⬇️https://t.co/9gFBmUUb8R pic.twitter.com/OpXA4VUHIn

