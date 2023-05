Τουρκία: Σεισμός 4,9 Ρίχτερ στα Αδανα

Ισχυρός σεισμός σημειώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής στην περιοχή Σαϊμελί των Αδάνων, στην Τουρκία

Σύμφωνα με το ευρωμεσογειακό ινστιτούτο, το μέγεθος του σεισμού ήταν 4,9 βαθμοί της κλίμακας Ρίχτερ, ενώ το εστιακό βάθος ήταν 5 χιλιόμετρα.

Η δόνηση σημειώθηκε 65 χιλιόμετρα βορειοδυτικά του Καχραμανμάρας.

Μέχρι στιγμής, δεν υπάρχουν αναφορές για ζημιές και τραυματίες.

