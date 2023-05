Σουηδία: Οταν η «Κουρδική Αλεπού» κήρυξε πόλεμο στον «Ελληνα» άσο του χόκεϊ

Συνολικά 62 άνθρωποι, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, έπεσαν νεκροί από σφαίρες πέρυσι στη Σουηδία, μια χώρα περίπου 10,4 εκατομμυρίων κατοίκων, ενώ άλλοι 45 είχαν χάσει τη ζωή τους από εχθρικά πυρά το 2021.

Εάν μιλάγαμε για τις ΗΠΑ, αυτά τα νούμερα δεν θα εντυπωσίαζαν. Για τα ευρωπαϊκά δεδομένα ωστόσο, προκαλούν συναγερμό, με την πάλαι ποτέ «φιλήσυχη» και «φιλειρηνική» Σουηδία να έχει πια καταστεί «hot spot ανθρωποκτονιών», όπως αναφέρει σε μακροσκελές άρθρο της η Wall Street Journal.

«Πόλεμοι για τον έλεγχο του εμπορίου ναρκωτικών – καθοδηγούμενοι από εισροές όπλων, προσωπικές βεντέτες και ομάδες νέων πολλοί από τους οποίους προέρχονται από περιθωριοποιημένες κοινότητες μεταναστών – έχουν ανεβάσει το ποσοστό των ανθρωποκτονιών που γίνονται με χρήση πυροβόλου όπλου περίπου 2½ φορές πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, σύμφωνα με το σουηδικό Εθνικό Συμβούλιο για την Πρόληψη της Εγκληματικότητας», γράφει ο δημοσιογράφος Σούνε Ενγκελ Ράζμουσεν στη Wall Street Journal. «Το κατά κεφαλήν ποσοστό δολοφονιών με πυροβόλα όπλα στη Στοκχόλμη ήταν περίπου 30 φορές υψηλότερο από αυτό στο Λονδίνο. Μάλιστα οι δράστες καθίστανται νεότεροι σε ηλικία και, επίσης, καταφεύγουν σε ολοένα πιο βίαιες τακτικές, όπως είναι η ρίψη χειροβομβίδων και η τοποθέτηση βομβών, τραυματίζοντας ολοένα περισσότερους περαστικούς, μεταξύ αυτών και παιδιά», συνεχίζει ο Ράζμουσεν, στρέφοντας το βλέμμα του σε «αρχηγούς συμμοριών διαβόητους για τη δράση τους» όπως είναι για παράδειγμα ο 36χρονος Ράβα Μαγίντ (Rawa Majid), ο καλούμενος και «Κουρδική Αλεπού» («Kurdiska räven»).

«Ο Ράβα Μαγίντ θέλει να γίνει ένας Σκανδιναβός Πάμπλο Εσκομπάρ», δηλώνει στην WSJ ο βραβευμένος Σουηδός δημοσιογράφος Ντίαμαντ Σαλίχου, συγγραφέας των βιβλίων «Tills alla dör» («Μέχρι να πεθάνουν όλοι») και «När ingen lyssnar» («Όταν κανείς δεν ακούει») που επιχειρούν να ρίξουν φως στον σκοτεινό υπόκοσμο των δικτύων του σουηδικού οργανωμένου εγκλήματος.

Ο Ράβα Μαγίντ ήρθε στη Σουηδία ως… βρέφος, το 1986. Οι γονείς του προέρχονται από το Ιρακινό Κουρδιστάν, όπου είχαν μάλιστα πολεμήσει όπως λέγεται – με τους Κούρδους Πεσμεργκά – ενάντια στις δυνάμεις του Σαντάμ Χουσεΐν.

Ο Μαγίντ θα άρχιζε να αναπτύσσει παραβατική δράση από μικρός. Σε ηλικία 20 ετών, το 2006, οδηγήθηκε στη φυλακή για πρώτη φορά, ενώ θα ακολουθούσαν και άλλες συλλήψεις, κυρίως για κλοπές και ναρκωτικά. Όταν βγήκε από τη φυλακή για τελευταία φορά, το 2018, είχε ήδη «κατοχυρώσει» το προσωνύμιο «αλεπού» («räv»), κι αυτό για λόγους… φωνητικούς: επειδή το μικρό του όνομα, «Ράβα» («Rawa»), είναι ηχητικά κοντά στη λέξη «räv» που στα σουηδικά σημαίνει «αλεπού».

Ο Μαγίντ δεν ζει πια στη Σουηδία, πλην όμως εξακολουθεί να δραστηριοποιείται εκεί κινώντας τα νήματα από μακριά. Ο κουρδικής καταγωγής Σουηδός διέφυγε στο εξωτερικό πριν από δύο με τρία χρόνια, όταν οι σουηδικές αστυνομικές δυνάμεις άρχισαν να συλλαμβάνουν εκατοντάδες μέλη συμμοριών με βάση τα ενοχοποιητικά στοιχεία που είχαν συγκεντρώσει εναντίον τους από τις συνομιλίες που είχαν μεταξύ τους οι συμμορίτες σε ένα κρυπτογραφημένο δίκτυο ονόματι EncroChat.

Τα εν λόγω μηνύματα έδειξαν ότι ο Ράβα είχε πληροφοριοδότες εντός της αστυνομίας. Όταν όμως συνελήφθη ένας από τους δικούς του «κούριερ» προ ετών, εκείνος – θεωρώντας προφανώς ότι οι Αρχές τον έχουν πλησιάσει απειλητικά – διέφυγε στο εξωτερικό, με προορισμό αρχικά το Ιρακινό Κουρδιστάν και εν συνεχεία την Τουρκία όπου εκτιμάται ότι βρίσκεται ήδη από τις αρχές του 2022. Σύμφωνα μάλιστα με όσα φέρεται να ανέφερε ο ίδιος ο 36χρονος καταζητούμενος στον Σουηδό δημοσιογράφο Ντίαμαντ Σαλίχου, εκείνος έχει πια αποκτήσει και την τουρκική υπηκοότητα με διαδικασίες εξπρές λόγω των – ύψους εκατοντάδων χιλιάδων δολαρίων – επενδύσεων που έκανε στην Τουρκία τα τελευταία χρόνια.

Οι σουηδικές Αρχές προφανώς και έχουν ζητήσει την έκδοσή του από την Τουρκία… Η τουρκική πλευρά, ωστόσο, δεν ανταποκρίνεται, υποστηρίζοντας ότι δεν εκδίδει στο εξωτερικό «Τούρκους πολίτες». Για τους Τούρκους, ο Μαγίντ αποτελεί πια διαπραγματευτικό χαρτί, υπό την έννοια ότι έχουν και εκείνοι απαιτήσεις από τη Σουηδία οι Αρχές της οποίας ενδεχομένως να κληθούν, εάν θέλουν να τους παραδοθεί ο Μαγίντ, να (εκ)δώσουν στην Τουρκία ως «αντάλλαγμα» άλλους Κούρδους τους οποίους η Αγκυρα θέλει να δικάσει ως «τρομοκράτες».

Η «Κουρδική αλεπού» έχει εγκαταλείψει, λοιπόν, εδώ και καιρό τη Σουηδία, πλην όμως είναι ακόμη εκεί… δια αντιπροσώπων. Σύμφωνα μάλιστα με όσα καταγγέλλονται, τα μέλη της συμμορίας Nätverk Foxtrot του 36χρονου – μεταξύ αυτών και έφηβοι 15 ή 14 ετών – έχουν εκτελέσει, κατ’ εντολή του, δολοφονίες επί σουηδικού εδάφους τους περασμένους μήνες. Σοκάρει, δε, ακόμη περισσότερο το γεγονός ότι στο πλαίσιο αυτών των «ξεκαθαρισμάτων» έχουν στοχοποιηθεί τα τελευταία χρόνια όχι μόνο τα μέλη αντίπαλων συμμοριών αλλά και οι οικογένειές τους.

