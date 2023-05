Η Ουκρανία δεν μπορεί να κερδίσει τον πόλεμο, δηλώνει ο Ορμπαν

Ο Ούγγρος πρωθυπουργός Βίκτορ Όρμπαν δήλωσε, σήμερα, ότι η Ουκρανία δεν μπορεί να κερδίσει τον πόλεμο απέναντι στη Ρωσία, και τάχθηκε υπέρ των διαπραγματεύσεων με τη Μόσχα προκειμένου να δοθεί ένα τέλος στη σύγκρουση.

Ο εθνικιστής ηγέτης, ο οποίος αρνείται να βοηθήσει στρατιωτικά τη γειτονική Ουκρανία, επανέλαβε τις εκκλήσεις του για εκεχειρία.

«Είναι προφανές ότι η στρατιωτική λύση δεν προχωρά», δήλωσε από το Κατάρ όπου βρέθηκε για να πάρει μέρος σε ένα οικονομικό φόρουμ, εκτιμώντας ότι η ρωσική εισβολή του 2022 είναι αποτέλεσμα της «αποτυχίας της διπλωματίας».

Just concluded a three-day visit to #Qatar . We agreed with HH @TamimBinHamad to establish a strategic cooperation between 🇭🇺 and 🇶🇦 . Today I talked about this and much more at the @QatarEconForum . pic.twitter.com/AUUkOUC7ru

