Πέθανε το Fusaichi Pegasus πιο ακριβό άλογο κούρσας στον κόσμο

Το Fusaichi Pegasus, νικητής του ”Ντέρμπι του Κεντάκι” το 2000, το πιο ακριβό άλογο κούρσας που πωλήθηκε ποτέ, πέθανε την Τρίτη σε φάρμα αλόγων. Η φάρμα Coolmore Stud, ιδιοκτήτρια του 26χρονου αλόγου, δήλωσε ότι του έγινε ευθανασία λόγω «γήρατος».

«Ήταν ένα φανταστικό άλογο κούρσας», δήλωσε την Τετάρτη ο γενικός διευθυντής της φάρμας Ντέρμοτ Ράιαν. Το άλογο αγοράστηκε ενός έτους από έναν Ιάπωνα επιχειρηματία ένατι 4 εκατομμυρίων δολαρίων τον Ιούλιο του 1998, πόσο ρεκόρ για την εποχή.

«Από την πρώτη μέρα, του έδωσα το παρατσούκλι “Σούπερμαν”», δήλωνε ο εκτροφέας στην Washington Post το 2000. «Ήταν ισορροπημένος, ήταν μυώδης, είχε καλά κόκαλα, είχε υπέροχο μάτι, είχε αυτό το “βλέμμα των αετών”. Ξεχώριζε. Είπα σε όλους, ‘Αν δεν κερδίσει, δεν θα κάνω ποτέ άλλη πρόβλεψη».

In loving memory to a legend and Kentucky Derby winner Fusaichi Pegasus, who has passed away at age 26.

A $4 million yearling purchase, multiple graded stakes winner and @coolmoreamerica stallion.

Have a look back at the pinnacle of his career, winning the ’00 #KyDerby. pic.twitter.com/FY0CRrPeBW

