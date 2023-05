Σίδνεϊ: Εκτός ελέγχου πυρκαγιά σε επταώροφο κτίριο προκαλεί την κατάρρευσή του (βίντεο)

Μεγάλη πυρκαγιά έχει ξεσπάσει από το μεσημέρι της Πέμπτης σε επταώροφο κτίριο στο κέντρο του Σίδνεϊ, γεμίζοντας με καπνό τον ουρανό της αυστραλιανής μεγαλούπολης.

Το κτίριο, που φέρεται ευτυχώς να είναι ακατοίκητο, έχει αρχίσει να καταρρέει, με κομμάτια του να πέφτουν φλεγόμενα στο έδαφος προκαλώντας πανικό στην περιοχή του Σάρι Χιλς, πλησίον της κεντρικής επιχειρηματικής συνοικίας της πόλης.

SURRY HILLS | Wall collapses as major fire engulfs seven-storey building. New video footage, released by FRNSW, shows the moment a wall from an engulfed building in Surry Hills came crashing down onto the street below. pic.twitter.com/mZeYGg1Kox

— Fire and Rescue NSW (@FRNSW) May 25, 2023