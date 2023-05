Πλειοδοσία εθνικισμού πριν την κάλπη: Ο Κιλιτσντάρογλου με… προφίλ Ερντογάν στον β΄ γύρο

Οι εκλογές που πραγματοποιήθηκαν στις 14 Μαΐου στην Τουρκία ήρθαν να διαψεύσουν τις δημοσκοπήσεις, αναδιαμορφώνοντας το – μετεκλογικό λόγω της αναμέτρησης που προηγήθηκε, αλλά και προεκλογικό συνάμα λόγω της αναμέτρησης που έπεται – τοπίο.

Ο προεδρικός υποψήφιος της «ενωμένης» τουρκικής αντιπολίτευσης Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου, από φαβορί που ήταν για την προεδρία σύμφωνα με την πλειονότητα των σφυγμομετρήσεων, βρέθηκε ξαφνικά να βλέπει και πάλι (για πολλοστή φορά) την… πλάτη του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Ο νυν πρόεδρος τερμάτισε πρώτος, με 49,5% αφήνοντας στη δεύτερη θέση, με 44,9%, τον εκλεκτό της αντιπολιτευόμενης «Εθνικής Συμμαχίας» των «έξι».

Με δεδομένο ότι κανένας δεν εξασφάλισε το 50% που θα του έδινε τη νίκη από την πρώτη Κυριακή, η μάχη περνά στον β΄ γύρο.

Δύο εβδομάδες έπειτα από τις εκλογές της 14ης Μαΐου, οι Τούρκοι επιστρέφουν – την ερχόμενη Κυριακή – στις κάλπες για να εκλέξουν τον πρόεδρο που θα αναλάβει τα ηνία της χώρας την επόμενη πενταετία.

Από τη μια πλευρά: Ο 69χρονος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ως ηγέτης του κυβερνώντος ισλαμοσυντηρητικού Κόμματος Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης (AKP), την προεδρική υποψηφιότητα του οποίου στηρίζουν τα κόμματα που ενώθηκαν υπό την ομπρέλα της καλούμενης «Λαϊκής Συμμαχίας», μεταξύ αυτών δυνάμεις εθνικιστικές (MHP), ισλαμοσυντηρητικές (YRP), ακροδεξιές (HÜDA-PAR) κ.ά.

Από την άλλη πλευρά: Ο 74χρονος Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου ως ηγέτης του αντιπολιτευόμενου Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος (CHP), την προεδρική υποψηφιότητα του οποίου στηρίζουν τα κόμματα που ενώθηκαν υπό την ομπρέλα της καλούμενης «Εθνικής Συμμαχίας», μεταξύ αυτών δυνάμεις εθνικιστικές (İYİ), ισλαμοσυντηρητικές (Saadet) κ.ά., αλλά και οι Κούρδοι/φιλοκούρδοι του HDP.

Πρωθυπουργός την περίοδο 2003-2014, δήμαρχος παλαιότερα (τη δεκαετία του 1990) της Κωνσταντινούπολης, και από το 2014 και έπειτα πρόεδρος της Τουρκίας εκλεγμένος από τον λαό, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν διεκδικεί την παραμονή του στην εξουσία για άλλα πέντε έτη, με φόντο παράλληλα πια και την επικράτηση της ερντογανικής «Λαϊκής Συμμαχίας» που κατάφερε, παρά την απώλεια περίπου δέκα εδρών, να διατηρήσει υπό τον έλεγχό της την πλειοψηφία στην τουρκική βουλή (323 έδρες σε σύνολο 600, σύμφωνα με τα αποτελέσματα των βουλευτικών εκλογών της 14ης Μαΐου).

Ηγέτης της αντιπολίτευσης από το 2010 και έπειτα, ο Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου κυνηγά, από την άλλη πλευρά, την… ανατροπή, μια ανατροπή την οποία προσέγγισε μεν στις 14 Μαΐου (είναι η πρώτη φορά στα τουρκικά χρονικά που ο Ερντογάν δεν κερδίζει προεδρικές εκλογές από τον πρώτο γύρο) χωρίς όμως να καταφέρει και να αγγίξει.

Λίγα 24ωρα πριν από τον δεύτερο και τελικό γύρο των προεδρικών εκλογών της 28ης Μαΐου, ο Ερντογάν είναι, πλέον, το φαβορί για την προεδρία, πλην όμως η πορεία προς μια νέα εκλογική νίκη δεν μπορεί σε καμία περίπτωση αυτήν τη φορά να θεωρηθεί… άνετη.

«Ένα σύστημα όπου το 45% των ψηφοφόρων είναι δύσπιστο έως και εχθρικό απέναντι σε μια αυταρχική δομή εξουσίας εξακολουθεί να είναι εξαιρετικά ασταθές», σχολιάζει σε ανάρτησή του στο Twitter ο Αλεξ Κλάρκσον (King’s College London).

Το στοίχημα για τον Ερντογάν θα είναι να καταφέρει να επικρατήσει όχι στο νήμα αλλά με διαφορά όσο το δυνατόν περισσότερων ποσοστιαίων μονάδων έναντι του Κιλιτσντάρογλου στον β΄ γύρο, επαναβεβαιώνοντας έτσι και θωρακίζοντας τη θέση του στην εξουσία του παρά τη διόλου ευκαταφρόνητη φθορά των περασμένων ετών (σημειώνεται ότι τα ποσοστά του ιδίου του Ερντογάν καθώς και του AKP έχουν μειωθεί σημαντικά σε σχέση με το παρελθόν).

«Το ερώτημα πια δεν είναι εάν θα νικήσει ο Ερντογάν αλλά πόσο μεγάλο θα είναι το περιθώριο της νίκης του», σχολιάζει από την πλευρά, σε μάλλον απαισιόδοξο τόνο πια, ο Σινάν Σίντι (Foundation for Defense of Democracies, Marine Corps University, Georgetown University).

Δημοσκόπηση που πραγματοποιήθηκε σε δείγμα 970 ατόμων το διάστημα μεταξύ 19 και 23 Μαϊου από τον ιστοχώρο Al-Monitor και την εταιρεία Premise Data, παρουσιάζει τον Ερντογάν να προηγείται με μόλις 1 μονάδα διαφορά έναντι του Κιλιτσντάρογλου (με 40% έναντι 39%) και όσους δηλώνουν αναποφάσιστοι να αντιστοιχούν σε ένα διόλου ευκαταφρόνητο 15%, ενώ τα θέματα που κυριαρχούν ως σημαντικότερα στη σκέψη των Τούρκων ψηφοφοριών είναι πρωτίστως η οικονομία (πληθωρισμός, ανεργία) και δευτερευόντως το προσφυγικό.

Κινούμενη σε διαφορετικό μήκος κύματος, η εταιρεία δημοσκοπήσεων Konda δίνει πια 52,7% στον Ερντογάν και 47,3% στον Κιλιτσντάρογλου, με βάση τα στοιχεία που συνέλεξε στο πλαίσιο των συνεντεύξεων που πραγματοποίησε δια ζώσης με συνολικά 3.607 άτομα σε 34 επαρχίες της Τουρκίας το διήμερο 20 – 21 Μαΐου.

Poll alert: Konda, a credible pollster which failed to predict the results in the 1st round says a clear victory for Erdogan is likely:

• Erdogan: 52.7%

• Kilicdaroglu: 47.3%

20-21 May, with face to face interviews with 3607 people in 34 provinces #Turkey

— Ragıp Soylu (@ragipsoylu) May 25, 2023