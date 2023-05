Ισπανία: Από την ξηρασία, στις πλημμύρες – Νέο κύμα κακοκαιρίας προ των πυλών (βίντεο)

Κατακλυσμιαίες βροχές, έπειτα από μακρά περίοδο ξηρασίας, μετέτρεψαν τους δρόμους σε ποτάμια, παρασύροντας ακόμη και αυτοκίνητα σε πόλεις της Ισπανίας κοντά στις παράκτιες περιοχές της Μεσογείου.

Ισχυρές βροχοπτώσεις έπληξαν και την κεντρική Ισπανία, καθώς και την περιφέρεια της Μαδρίτης.

Στις αρχές της εβδομάδας, οι ισπανικές αρχές έκλεισαν προληπτικά σχολεία, πανεπιστήμια και βρεφονηπιακούς σταθμούς λόγω των ισχυρών βροχοπτώσεων, που άφησαν πίσω τους πλημμυρισμένα υπόγεια και βυθισμένα αυτοκίνητα.

Murcia, southern Spain this afternoon.

90mm of rain reported to have fallen in an hour.

Red car demonstrates the power of fast moving flood water.pic.twitter.com/InoOGxOszr

— Dave Throup (@DaveThroup) May 25, 2023