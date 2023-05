Νότια Κορέα: Επιβάτης άνοιξε την έξοδο κινδύνου εν πτήσει – Βίντεο

Ενας επιβάτης αεροπλάνου της Asiana Airlines άνοιξε σήμερα, κατά τη φάση της προσγείωσης, μια έξοδο κινδύνου, όπως έκανε γνωστό στο Γαλλικό Πρακτορείο η νοτιοκορεατική αεροπορική εταιρεία, διευκρινίζοντας πως το αεροπλάνο προσγειώθηκε χωρίς πρόβλημα, αλλά κάποιοι επιβάτες χρειάστηκε να νοσηλευτούν.

Το επεισόδιο σημειώθηκε τη στιγμή που το Airbus A321-200, με το οποίο ταξίδευαν σχεδόν 200 επιβάτες, πλησίαζε στην πίστα του διεθνούς αεροδρομίου της Ντέγκου, που βρίσκεται σε απόσταση περίπου 240 χιλιομέτρων νοτιοανατολικά της Σεούλ.

Το αεροπλάνο βρισκόταν ακόμη σε ύψος περίπου 200 μέτρων από το έδαφος όταν ένας επιβάτης, που καθόταν κοντά στην έξοδο κινδύνου, «άνοιξε χειροκίνητα τη θύρα θέτοντας σε λειτουργία το μοχλό», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο αντιπρόσωπος της νοτιοκορεατικής εταιρείας.

Door of Asiana Airlines plane opens in mid-air just before landing in South Korea; 9 people taken to hospital with breathing difficulties pic.twitter.com/rUI6LTRihj

— BNO News (@BNONews) May 26, 2023