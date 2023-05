Απάνθρωπες συνθήκες εκπαίδευσης στο πολεμικό ναυτικό των ΗΠΑ

Ο θάνατος ενός ναύτη οδήγησε σε εσωτερική έρευνα στη σχολή των κομάντος SEALs, ειδικευμένων στις υποβρύχιες αποστολές, γνωστή ως BUD/S. Εκπαιδευτές διέταζαν υποψηφίους να παραμένουν στα κρύα νερά στο Κορονάντο για πολλές ώρες (φωτογραφία). Η έρευνα διαπίστωσε και χρήση ναρκωτικών. [Abe McNatt/Naval Special Warfare Command via The New York Times]