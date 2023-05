Νότια Κορέα: Δυσφορία είπε ότι αισθάνθηκε ο επιβάτης που άνοιξε έξοδο κινδύνου εν μέσω πτήσης

Ο επιβάτης της Asiana Airlines που άνοιξε εν μέσω πτήσης έξοδο κινδύνου του αεροπλάνου λίγα λεπτά προτού αυτό προσγειωθεί στην Ντέγκου, στη Νότια Κορέα, είπε στην αστυνομία ότι το έκανε επειδή αισθανόταν “δυσφορία”, μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων Yonhap.

Ο τριαντάχρονος δήλωσε στην αστυνομία ότι άνοιξε την θύρα επειδή “ήθελε να κατέβει γρήγορα από το αεροπλάνο”, σύμφωνα με το Yonhap, το οποίο επικαλέστηκε το αστυνομικό τμήμα της Ντέγκου Ντόνγκμπου. Επίσης είπε στην αστυνομία ότι ήταν στρεσαρισμένος, καθώς είχε χάσει τη δουλειά του πρόσφατα.

A passenger opened an emergency exit door during a flight in South Korea, forcing the crew to land while it was still open.

Air blew through the cabin of the Asiana Airlines jet, slightly injuring 12 people. pic.twitter.com/Nl8HqXeiLb

— The Associated Press (@AP) May 26, 2023