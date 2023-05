Τουρκικές εκλογές: Ο Μπάιντεν συγχαίρει τον Ερντογάν για τη νίκη

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν συνεχάρη τον Τούρκο Πρόεδρο Ταγίπ Ερντογάν για τη νίκη στον δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών της Τουρκίας.

«Ανυπομονώ να συνεχίσουμε να εργαζόμαστε μαζί ως Σύμμαχοι του ΝΑΤΟ σε διμερή ζητήματα και κοινές παγκόσμιες προκλήσεις», ανέφερε ο Μπάιντεν σε tweet.

Congratulations to President Recep Tayyip Erdogan of Türkiye on his re-election.

I look forward to continuing to work together as NATO Allies on bilateral issues and shared global challenges.

— President Biden (@POTUS) May 28, 2023