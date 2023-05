Ερντογάν: Μαζί θα φτιάξουμε τον «αιώνα της Τουρκίας»

«Πώς είναι δυνατόν να μην αγαπάμε αυτό το έθνος», φώναξε προς τους χιλιάδες συγκεντρωμένους ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ξεκινώντας την ομιλία του έξω από το προεδρικό μέγαρο, στην Άγκυρα.

«Περπατήσαμε μαζί αυτόν τον δρόμο. Περπατήσαμε μέρα νύχτα και μας δώσατε ξανά αυτό το καθήκον. Αν θέλει ο Θεός, θα συνεχίσουμε να χτίζουμε και να αναζωογονούμε μαζί τον “Αιώνα της Τουρκίας“», υπογράμμισε.

Ο Ερντογάν σημείωσε: «Δεν είμαστε οι μόνοι νικητές. Νικητής είναι η Τουρκία, νικητής η δημοκρατία μας».

Είπε επίσης ότι οι «τρομοκρατικές οργανώσεις» έχασαν και κέρδισαν και τα 85 εκατομμύρια πολίτες της χώρας, επισημαίνοντας ότι «τώρα είναι η ώρα να ενωθούμε γύρω από τα εθνικούς στόχους και τα όνειρα μας».

President Erdogan’s victory speech: – No one has lost today, all 85M of our citizens have won

– Now is the time to unite & integrate around our national goals & dreams

– In one of most important elections of our multi-party political life, our nation made its decision pic.twitter.com/BuzemfIqai — TRT World (@trtworld) May 28, 2023

«Το έθνος μας νίκησε, η δημοκρατία μας νίκησε», επανέλαβε.

Και συμπλήρωσε: «Θα οικοδομήσουμε μία ισχυρή οικονομία πάνω στη σταθερότητα και την εμπιστοσύνη».

Turkish President Recep Tayyip Erdogan’s victory speech: – I would like to thank every citizen who thinks we’re capable of running this state for another 5 years

– I hope we continue to build ‘Century of Türkiye’ together

– Our nation has won, our democracy has won pic.twitter.com/WyyM5m6kbd — TRT World (@trtworld) May 28, 2023

«Είμαι ευγνώμων στον Θεό που με έκανε μέρος αυτού του καταπληκτικού έθνους. Για άλλη μια φορά, εργαζόμαστε μέρα και νύχτα για τους ανθρώπους μας. Η επούλωση των πληγών των σεισμών της 6ης Φεβρουαρίου και η ανοικοδόμηση των κατεστραμμένων πόλεων μας, θα συνεχίσουν να αποτελούν κορυφαία προτεραιότητα», πρόσθεσε.

President Erdogan’s victory speech: – I’m grateful to God for making me part of this amazing nation

– Once again, we get to work day & night for our people

– Healing wounds of Feb 6 quakes & rebuilding our destroyed cities, will continue to be a top priority pic.twitter.com/AKJbJKo1SQ — TRT World (@trtworld) May 28, 2023

AP Photo/Emrah Gurel

