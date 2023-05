Καναδάς: Περίπου 18.000 άνθρωποι εγκατέλειψαν τις οικίες τους λόγω δασικής πυρκαγιάς

Χιλιάδες άνθρωποι υποχρεώθηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους, σε προάστια του Χάλιφαξ στον ανατολικό Καναδά, εξαιτίας της δασικής πυρκαγιάς που μαίνεται στην περιοχή.

Ο δήμαρχος Μάικ Σάβατζ είπε ότι η εντολή υποχρεωτικής εκκένωσης που εκδόθηκε χθες Κυριακή αφορούσε περίπου 18.000 κατοίκους των περιοχών Χάμοντς Πλέινς, Άπερ Ταντάλον και Πόκγουοκ.

The wildfire situation in Nova Scotia is incredibly serious – and we stand ready to provide any federal support and assistance needed. We’re keeping everyone affected in our thoughts, and we’re thanking those who are working hard to keep people safe.

— Justin Trudeau (@JustinTrudeau) May 29, 2023