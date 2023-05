Κλιματική αλλαγή: Αντιμέτωπη με… υδάτινες συμφορές η Silicon Valley της Ινδίας

Η πόλη της Ινδίας Μπανγκαλόρ κινδυνεύει από αλλεπάλληλες πλημμύρες καθώς η ανεξέλεγκτη αστικοποίηση και μια προβλεπόμενη αύξηση του πληθυσμού σε συνδυασμό με τις σφοδρές βροχοπτώσεις επιβαρύνουν το αποχετευτικό της σύστημα, αναφέρει μια έκθεση.

Η έκθεση της διεθνούς εταιρείας συμβούλων Knight Frank εκτιμά ότι οι αρχές πιθανόν να χρειαστούν περίπου 338,6 εκατομμύρια δολάρια για να αποκαταστήσουν τις αποχετεύσεις ομβρίων υδάτων που έχουν καταστραφεί από τη ραγδαία οικιστική ανάπτυξη.

Η Μπανγκαλόρ, η οποία χαρακτηρίζεται «Η Σίλικον Βάλεϊ της Ινδίας» επειδή φιλοξενεί περισσότερες από 3.500 εταιρείες πληροφορικής, αναλογεί στο 18% όλων των νέων θέσεων εργασίας που δημιουργήθηκαν στη χώρα το 2021-2022, διαπίστωσε πέρυσι μια μελέτη.

