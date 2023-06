Η Νότια Κορέα «ζύγισε» τον Κιμ Γιονγκ Ουν μέσω τεχνητής νοημοσύνης

Στη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης κατέφυγαν Νοτιοκορεάτες αξιωματούχοι προκειμένου να εκτιμήσουν το βάρος του Βορειοκορεάτη ηγέτη, Κιμ Γιονγκ-Ουν.

«Εμφανίστηκε κουρασμένος με μαύρους κύκλους στα μάτια του κατά τη διάρκεια δημόσιας εμφάνισής του στις 16 Μαΐου, και εκτιμάται πως το βάρος του ξεπερνά τα 140 κιλά, σύμφωνα με την ανάλυση της τεχνητής νοημοσύνης» σημείωσε ο Γιου Σανγκ-μπουμ, μέλος κοινοβουλευτικής επιτροπής.

Επικαλούμενος την έκθεση της υπηρεσίας πληροφοριών, ο Σανγκ-μπουμ, παρότι δεν γνωστοποίησε το είδος του λογισμικού που χρησιμοποιήθηκε, πρόσθεσε πως ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας πιστεύεται πως πάσχει από «σοβαρή» διαταραχή ύπνου.

Η υπηρεσία κατασκοπείας της Νότιας Κορέας παρακολουθεί στενά την υγεία του ηγέτη του βόρειου γείτονα, εξετάζοντας την πιθανότητα ο Κιμ γιονγκ-Ουν να είναι θύμα ενός «φαύλου κύκλου αυξημένης εξάρτησης» από αλκοόλ και νικοτίνη που έχουν ως αποτέλεσμα μια ολοένα και επιδεινούμενη αϋπνία.

Το βάρος του Βορειοκορεάτη ηγέτη βρίσκεται σταθερά στο επίκεντρο του διεθνούς ενδιαφέροντος, από τη στιγμή ανάληψης της εξουσίας, περίπου δέκα χρόνια πριν.

Τα τελευταία χρόνια διακινούνται λογής σενάρια για την υγεία του – η οποία, μαζί με άλλα προσωπικά στοιχεία, όπως η ηλικία του ή η οικογενειακή του κατάσταση, αποτελούν επτασφράγιστο κρατικό μυστικό.

Η δραματική απώλεια κιλών και αλλαγή στην εμφάνισή του πριν από δύο χρόνια είχε αποδοθεί σε φερόμενη ασθένεια, κάτι που δεν επιβεβαιώθηκε.

There is more to Kim Jong Un’s weight loss than you may think. @timothywmartin analyzes propaganda footage at a time when North Koreans are said to face food shortages. #WSJWhatsNow pic.twitter.com/HQ7FFnAa5M

— The Wall Street Journal (@WSJ) June 29, 2021