Ινδία: 50 νεκροί και 300 τραυματίες μετά από σύγκρουση τρένων

Τουλάχιστον 50 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 300 τραυματίστηκαν στην Ινδία όταν επιβατικό τρένο εκτροχιάστηκε και συγκρούστηκε με εμπορευματικό τρένο στην περιοχή Μπαλασόρε της Οντίσα, σύμφωνα με το Reuters, που επικαλείται δημοσιεύματα Ινδικών ΜΜΕ.

Σε εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη επιχείρηση διάσωσης.

Ο πρωθυπουργός της Ινδίας Ναρέντρα Μόντι εξέφρασε την οδύνη του, σημειώνοντας ότι παρέχεται «όλη η δυνατή βοήθεια» στα θύματα.

Distressed by the train accident in Odisha. In this hour of grief, my thoughts are with the bereaved families. May the injured recover soon. Spoke to Railway Minister @AshwiniVaishnaw and took stock of the situation. Rescue ops are underway at the site of the mishap and all… — Narendra Modi (@narendramodi) June 2, 2023

#WATCH | Coromandel Express derails near Bahanaga station in Balasore, Odisha. pic.twitter.com/9Lk2qauW9v — ANI (@ANI) June 2, 2023

Στελέχη της σιδηροδρομικής εταιρείας South Eastern Railway, που δεν θέλησαν να κατονομαστούν, εξέφρασαν φόβους ότι ο αριθμός των θυμάτων θα είναι μεγάλος, χωρίς προς το παρόν να αποκαλύπτουν τον ακριβή αριθμό των θανάτων.

Το Coromandel Express, το οποίο εκτελεί δρομολόγια από την Καλκούτα προς το Τσενάι, εκτροχιάστηκε και τα βαγόνια του έπεσαν στη διπλανή γραμμή, με πολλούς ανθρώπους να παραμένουν εγκλωβισμένοι.

«Δεν μπορώ να σχολιάσω τις λεπτομέρειες αυτή τη στιγμή, ούτε τον αριθμό των θυμάτων. Ήμουν στο Δελχί και σπεύδω στον τόπο του δυστυχήματος», δήλωσε στο Reuters ο Αρτσάνα Τζόσι, γενικός διευθυντής της South Eastern Railways.

Ο Τζόσι είπε ότι μεγάλος αριθμός τραυματιών μεταφέρθηκε σε νοσοκομεία.

A passenger express train met with a massive accident near Bahanaga railway station in Odisha’s Balasore district. At least eight bogies of 12841 Shalimar-Chennai Coromandel Express derailed after colliding with a freights train on Friday evening. Many feared dead #trainaccident… pic.twitter.com/SdL0squEuF — India Blooms (@indiablooms) June 2, 2023

#WATCH | Visuals from the site of the train accident in Odisha’s Balasore district where two passenger trains and one goods train met with an accident leaving hundreds injured. Rescue operation is underway at the spot. pic.twitter.com/0mJADqUua4 — ANI (@ANI) June 2, 2023

Reuters

