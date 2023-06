Κοσσυφοπέδιο: Ανάπτυξη Τούρκων καταδρομέων κατόπιν νατοϊκού αιτήματος

Η διοίκηση του ΝΑΤΟ ζήτησε από την Τουρκία την αποστολή στο Κοσσυφοπέδιο μιας μονάδας καταδρομέων για τον έλεγχο της έκρυθμης κατάστασης εκεί, με το τουρκικό υπουργείο Αμυνας να αναφέρει ότι μέχρι τη Δευτέρα θα έχουν καταφθάσει οι Τούρκοι κομάντος.

Στη γραπτή δήλωση του υπουργείου στην Αγκυρα για τις εξελίξεις στο Κοσσυφοπέδιο, αναφέρεται ότι η Τουρκία συνεχίζει να συμβάλλει στην περιφερειακή και παγκόσμια ειρήνη και σταθερότητα στο πλαίσιο των αποστολών του ΟΗΕ, του ΝΑΤΟ, της ΕΕ και του ΟΑΣΕ και των διμερών σχέσεών της. Στο πλαίσιο αυτό, τονίζεται στην ανακοίνωση, παρακολουθούνται στενά και οι εξελίξεις στα Βαλκάνια όπου υπάρχουν κοινές ιστορικές και πολιτιστικές αξίες με την Τουρκία.

