ΗΠΑ: Δυνατός κρότος ακούστηκε στην Ουάσιγκτον – Οι πρώτες εκτιμήσεις

Ενας υπερηχητικός κρότος ακούστηκε στην Ουάσιγκτον περίπου την ώρα της συντριβής ενός μικρού αεροσκάφους Cessna Citation σε ορεινή περιοχή της νοτιοδυτικής Βιρτζίνια.

Σύμφωνα με το Γραφείο Διαχείρισης Επειγόντων Περιστατικών της Ανάπολις στο Μέριλαντ, ο κρότος προκλήθηκε από μια εγκεκριμένη από το Πεντάγωνο πτήση. Δεν έχει διευκρινιστεί ωστόσο αν τα δύο συμβάντα συνδέονται μεταξύ τους.

BREAKING: A mysterious loud ‘boom’ has been heard by residents in Washington DC but there is “no threat at this time” says the DC Homeland department. https://t.co/PAiZ4D1jU3

— Sky News (@SkyNews) June 4, 2023