Ουκρανία: Η Wagner συνέλαβε Ρώσο αντισυνταγματάρχη

Η Wagner υπό τον Γεβγκένι Πριγκόζιν αιχμαλώτισε έναν Ρώσο διοικητή σε ένα ακόμα περιστατικό που επιβεβαιώνει τη διαμάχη της μισθοφορικής ομάδας με το Υπουργείο Άμυνας.

Σε βίντεο που αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο αντισυνταγματάρχης Ρόμαν Βενεβίτιν διοικητής της 72ης Ταξιαρχίας της Ρωσίας υποστηρίζει ότι όντας μεθυσμένος, διέταξε τα στρατεύματά του να ανοίξουν πυρ εναντίον μιας αυτοκινητοπομπής της Wagner.

Την περασμένη εβδομάδα, ο Πριγκόζιν κατηγόρησε τον ρωσικό στρατό ότι προσπάθησε να ανατινάξει άνδρες του καθώς αποσύρονταν από την πόλη Μπαχμούτ της ανατολικής Ουκρανίας.

PMC Wagner detained and interrogated no other but the commander of the 72nd Brigade, Roman Venevitin. Wagner and the 72nd Brigade shared positions in Bakhmut.

They detained the man, beat him, broke his nose, and forced to record a video admitting to firing at a car of PMC… pic.twitter.com/BY3PhEV60q

— Dmitri (@wartranslated) June 4, 2023