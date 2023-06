ΗΠΑ: Ποιος είναι ο Κορνέλ Ουέστ και γιατί μπορεί να πλήξει τον Μπάιντεν

Ο Κορνέλ Ουέστ, προοδευτικός πολιτικός ακτιβιστής και φιλόσοφος, ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι ξεκινά μια τρίτη υποψηφιότητα εκτός Δημοκρατικών και Ρεπουμπλικανών, για τις αμερικανικές προεδρικές εκλογές του 2024.

Ο Γουέστ ανέφερε στο Twitter ότι είναι υποψήφιος για τον Λευκό Οίκο με το μικρό, αριστερό Λαϊκό Κόμμα (People’s Party), «παλεύοντας για τον τερματισμό της φτώχειας, τους μαζικούς εγκλεισμούς, τον τερματισμό των πολέμων και την οικολογική κατάρρευση, εγγυώμενος στέγαση, υγειονομική περίθαλψη, εκπαίδευση και μισθούς διαβίωσης για όλους».

Ο 70χρονος κ. Ουέστ, ένας εξέχων φιλόσοφος του οποίου τα έργα έχουν επικεντρωθεί στα φυλετικά και ταξικά ζητήματα στην κοινωνία των ΗΠΑ, μπαίνει στον αγώνα με ελάχιστες ελπίδες να μετακομίσει στον Λευκό Οίκο, αλλά με πιθανότητα να αποσπάσει ψήφους από τον Δημοκρατικό Πρόεδρο Τζο Μπάιντεν στις εκλογές του επόμενου έτους.

«Θέλω να επαναφέρω την Αμερική στον καλύτερο εαυτό της – την αξιοπρέπεια, το θάρρος και τη δημιουργικότητα πολύτιμων καθημερινών ανθρώπων», δήλωσε στον ιστότοπο του Λαϊκού Κόμματος.

Η ιστορία της αμερικανικής προεδρικής πολιτικής είναι γεμάτη με αποτυχημένες προσπάθειες τρίτων. Ωστόσο, ορισμένοι είχαν σημαντικές επιπτώσεις στις προεδρικές εκλογές.

Ρος Περό

Η υποψηφιότητα του πολυεκατομμυριούχου Ρος Περό εκτός κομμάτων στις εκλογές του 1992 θεωρείται ευρέως ως ένας σημαντικός παράγοντας για την ήττα του πρώην Ρεπουμπλικανού προέδρου Τζορτζ Μπους από τον Δημοκρατικό Μπιλ Κλίντον, καθώς ο Περό απέσπασε ένα κομμάτι Ρεπουμπλικανών ψηφοφόρων με τις σχεδόν 20 εκατομμύρια ψήφους που έλαβε. Η εκστρατεία του κατά των κομμάτων (Party είναι το κόμμα στα αγγλικά) είχε το πολύ έξυπνο σλόγκαν The party is over.

Το 2000, πολλοί αναλυτές πιστεύουν ότι ο υποψήφιος των Δημοκρατικών για την προεδρία Αλ Γκορ θα είχε κερδίσει τον Ρεπουμπλικάνο Τζορτζ Μπους, αν ο υποψήφιος του Κόμματος των Πρασίνων, Ραλφ Νέιντερ, δεν ήταν υποψήφιος. Ο Νέιντερ εμφανίστηκε σε κρίσιμες πολιτείες, συμπεριλαμβανομένης της Φλόριντα, όπου όλες οι προεδρικές εκλογές κρίθηκαν με διαφορά μερικών εκατοντάδων ψήφων, δίνοντας στον Μπους την προεδρία.

Ο κ. Ουέστ είναι καθηγητής στο Union Theological Seminary στη Νέα Υόρκη. Προηγουμένως δίδαξε στα πανεπιστήμια του Χάρβαρντ και του Πρίνστον.

Ο ίδιος τονίζει ότι αποτελεί τη φωνή της ριζοσπαστικής πολιτικής σκέψης, και στις δύο προηγούμενες προεδρικές εκλογές είχε στηρίξει τον αριστερό υποψήφιο για το χρίσμα των Δημοκρατικών, Μπέρνι Σάντερς, που δεν κατάφερε να αναδειχθεί ως υποψήφιος των Δημοκρατικών ηττώμενος το 2016 από τη Χίλαρι Κλίντον και το 2020 από τον νυν πρόεδρο των ΗΠΑ.

Πηγή: Reuters, CNN

⇒ Ειδήσεις σήμερα

Ακολουθήστε το kathimerini.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο kathimerini.gr