Παρίσι: Αποχωρεί από το Ritz ο «καλύτερος» μπάρμαν του πλανήτη, γνωστός και ως «βασιλιάς του κοκτέιλ»

Ο Kόλιν Φιλντ ο οποίος δημιούργησε κοκτέιλ όπως το «Kate 76» και το «Clean Dirty Martini» αποχωρεί μετά από 30 χρόνια πίσω την μπάρα του «Hemingway» στο ξενοδοχείο Ritz στο Παρίσι. Στους διάσημους και πιστούς πελάτες του Φιλντ συμπεριλαμβάνονταν μεταξύ άλλων τρεις «Τζέιμς Μποντ», ο Ρότζερ Μουρ, ο Ντάνιελ Γκρέγκ και ο Πιρς Μπρόσναν.

«Όταν με ρωτούσαν τι πρέπει κάποιος να κάνει οπωσδήποτε στο Παρίσι, πάντα έλεγα “Να πάτε στον Κόλιν στο Hemingway Bar”», δήλωσε ο Τσάρλς Ρίβκιν πρώην πρέσβης στη Γαλλία υπό τον πρόεδρο Μπάρακ Ομπάμα. Προς τιμήν του πρεσβευτή εξάλλου, ο διάσημος μπάρμαν δημιούργησε το «Rivkin Martini», το οποίο περιέχει βότκα με λεμόνι Sorrento σερβιρισμένο σε ποτήρι παγωμένο στους μείον 23 βαθμούς Κελσίου (9 κάτω, σε Φαρενάιτ).

Meet Kate Moss’s fairy godfather, Colin Field, Head Bartender at the Ritz. https://t.co/6NphwwP2Zo #luxuryhotels pic.twitter.com/xpq2Ip9oKC

«Αγαπώ το Ritz, αλλά είχα αρχίσει να βαριέμαι εκεί», δήλωσε ο Φιλντ, ο οποίος γεννήθηκε στη Βρετανία. «Ήθελα να κάνω πιο δημιουργικά πράγματα, χωρίς να λέω ότι πρέπει να βάζω 65 διαφορετικά συστατικά σε ένα κοκτέιλ. Δεν μου αρέσει η μόδα με τα τόσα πολλά συστατικά που οι πελάτες δεν ξέρουν τι περιέχει και πρέπει να περιμένουν 15 λεπτά για να φτάσει». Ο Φιλντ λέει ότι τα καλύτερα κοκτέιλ φτιάχνονται με «δυο το πολύ τρια συστατικά».

Ήταν επίσης ο πρώτος μπάρμαν που ξεκίνησε την -πλέον συνήθη- πρακτική να σερβίρει αγγούρι με νερό. Ο Φιλντ αναφέρει ότι το ξεκίνησε την εποχή που δεν υπήρχαν κινητά και ορισμένοι πελάτες δέχονταν κλήσεις στο μπαρ. Μέχρι να παραγγείλουν ο διάσημος μπαρμαν τους «δρόσιζε» με αυτόν τον τρόπο.

Το Hemingway Bar είχε κλείσει για 12 χρόνια όταν πήγε να δουλέψει εκεί στις 25 Αυγούστου 1994. Ήταν η 50ή επέτειος της απελευθέρωσης του Παρισιού, όταν ο Έρνεστ Χέμινγουεϊ, τότε πολεμικός ανταποκριτής, είχε αρπάξει ένα πολυβόλο και είχε πείσει μερικούς Γάλλους μαχητές της Αντίστασης να τον συνοδεύσουν σε μια αποστολή για να διώξουν τους Ναζί από το Ritz, το αγαπημένο του προπολεμικό ποτάδικο.

Το μπαρ που είχε επισκέπτες όπως η Μάρλεν Ντίτριχ, η Ίνγκριντ Μπέργκμαν, ο Χένρι Φορντ και πολλούς άλλους έκλεισε τη δεκαετία του 1970. Ο Μοχάμεντ Αλ Φαγιέντ έκανε μια αποτυχημένη προσπάθεια να το επαναλειτουργήσει ως Hemingway Bar μετά την αγορά του Ritz το 1979, ωστόσο το μπαρ αναγεννήθηκε μετά την άφιξη του Φιλντ.

Υπό την καθοδήγησή του, το μικρό μπαρ – έχει θέσεις για μόλις 25 άτομα σε δερμάτινες πολυθρόνες – έγινε ένα από τα πιο incognito μέρη του Παρισιού, προσελκύοντας τους πλούσιους και τους διάσημους.

The Hemingway Bar at the Ritz Paris. The highest rated martini in the world. pic.twitter.com/O4Q3ugK0Y6

— Eric Christian von Fricken (@ericchristian_) April 26, 2023