Πώς η κατάρρευση του φράγματος αλλάζει την έκβαση του πολέμου στην Ουκρανία

Νέα διάσταση στον πόλεμο που μαίνεται από τον Φεβρουάριο του 2022 στην Ουκρανία βάζει η καταστροφή ενός γιγαντιαίου φράγματος στην -ελεγχόμενη από τη Ρωσία- πόλη Νόβα Καχόβκα στην περιοχή της Χερσώνας, που προκάλεσε μία άνευ προηγουμένου πλημμύρα.

Το Κίεβο και το ΝΑΤΟ κατηγόρησαν τη Ρωσία ότι ανατίναξε το φράγμα, ενώ η Μόσχα -από την πλευρά της- κατηγόρησε τον ουκρανικό στρατό για δολιοφθορά.

Οι πλημμύρες που προκλήθηκαν οδήγησαν χιλιάδες ανθρώπους να απομακρυνθούν από τις κοινότητες και τους οικισμούς, που βρίσκονται περιμετρικά του φράγματος.

Από το φράγμα, ύψους 30 μέτρων και μήκους 3,2 χιλιόμετρων, υδροδοτείται η Κριμαία και ηλεκτροδοτείται ο πυρηνικός σταθμός στη Ζαπορίζια, ο οποίος δεν απειλείται προς το παρόν.

Εικόνες από την περιοχή αποτυπώνουν το μέγεθος της καταστροφής. Ειδικότερα, δορυφορική εικόνα που δημοσίευσε το BBC, δείχνει τις ζημιές στο κεντρικό τμήμα του φράγματος και σε ένα τμήμα του κτιρίου του υδροηλεκτρικού σταθμού στην ανατολική όχθη του ποταμού Δνείπερου.

Η κατάρρευση του φράγματος Νόβα Καχόβκα δεν θα εμποδίσει τα ουκρανικά στρατεύματα να προχωρήσουν, δήλωσε ανώτατος αξιωματικός του ουκρανικού στρατού.

«Όσον αφορά την αποτροπή των επιθετικών μας ενεργειών, η στρατιωτική διοίκηση έχει λάβει πλήρως υπόψη αυτές τις δόλιες ενέργειες του εχθρού και δεν θα εμποδίσει την προέλασή μας προς εκείνες τις κατευθύνσεις όπου υπάρχουν μεγάλες πλημμύρες», τόνισε ο Σέρχιι Νάεβ, διοικητής των ενόπλων δυνάμεων της Ουκρανίας, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Ukrinform.

«Ο κόσμος οφείλει να αντιδράσει», δήλωσε ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι. «Η Ρωσία βρίσκεται σε πόλεμο κατά της ζωής, κατά της φύσης, κατά του πολιτισμού», τόνισε, κατηγορώντας τους Ρώσους ότι ναρκοθέτησαν το φράγμα πριν το ανατινάξουν.

«Η Ρωσία το ανατίναξε, προκαλώντας τεράστιες περιβαλλοντικές ζημιές», δήλωσε κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στους «Εννέα του Βουκουρεστίου», ένα σχήμα που συγκεντρώνει εννέα χώρες της κεντρικής και της ανατολικής Ευρώπη μέλη του ΝΑΤΟ. «Πρόκειται για την μεγαλύτερη περιβαλλοντική καταστροφή που έχει προκληθεί από τον άνθρωπο στην Ευρώπη εδώ και δεκαετίες», συνέχισε.

Η καταστροφή του φράγματος εγείρει φόβους για τις καταστροφικές συνέπειες στην πανίδα και τη χλωρίδα της νότιας Ουκρανίας. «Η Ρωσία είναι ένοχη για βάρβαρη οικοκτονία», δήλωσε ο Ζελένσκι.

«Είναι αδύνατη η ανατίναξη ενός φράγματος με τον έναν ή τον άλλο τρόπο εξωτερικά, με βομβαρδισμό», είπε αναφερόμενος στο σενάριο που προώθησε η Μόσχα για να εξηγήσει την καταστροφή επιρρίπτοντας την ευθύνη στο Κίεβο.

Η Ρωσία έχει οδηγήσει την επίθεσή της κατά της Ουκρανίας σε νέο επίπεδο με την καταστροφή του υδροηλεκτρικού φράγματος Καχόβκα στο νότιο τμήμα της Ουκρανίας, δήλωσε ο επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας, Ζοζέπ Μπορέλ.

«Οι ρωσικές επιθέσεις εναντίον κρίσιμης σημασίας μη στρατιωτικών ουκρανικών υποδομών έφθασαν σε πρωτόγνωρο επίπεδο σήμερα με την καταστροφή του φράγματος στο υδροηλεκτρικό εργοστάσιο Καχόβκα», ανέφερε και πρόσθεσε: «Η Ευρωπαϊκή Ένωση καταδικάζει αυτή την επίθεση με τους ισχυρότερους δυνατούς όρους. Αντιπροσωπεύει μια νέα διάσταση στις ρωσικές ωμότητες και ίσως συνιστά παραβίαση του διεθνούς δικαίου, ιδιαίτερα του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου».

Το υπουργείο Εσωτερικών της Ουκρανίας κατηγόρησε τη Ρωσία ότι βομβαρδίζει την περιοχή στην Χερσώνα, από όπου απομακρύνονται άνθρωποι μετά την επίθεση στο φράγμα Καχόβκα και την κατάρρευση του.

Ο υπουργός Εσωτερικών Ιχόρ Κλιμένκο είπε ότι δύο αστυνομικοί που εργάζονταν στην περιοχή τραυματίστηκαν. Περίπου 1.000 άνθρωποι απομακρύνθηκαν, ενώ 24 οικισμοί έχουν πλημμυρίσει από τα νερά του φράγματος, δήλωσε ο Κλιμένκο στην ουκρανική τηλεόραση.

Εξέδωσε επίσης προειδοποίηση για τους κινδύνους που ενέχουν τα ορυχεία από την άνοδο της στάθμης των υδάτων.

Το Παγκόσμιο Κέντρο Δεδομένων για τη Γεωπληροφορική και τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, μια ουκρανική Μη Κυβερνητική Οργάνωση, εκτιμά ότι σχεδόν 100 χωριά και πόλεις θα πλημμυρίσουν.

Υπολόγισε επίσης ότι η στάθμη του νερού θα αρχίσει να πέφτει μόνο έπειτα από 5-7 ημέρες.

Ηδη η στάθμη των υδάτων γύρω από το φράγμα ανέβηκε κατά πέντε μέτρα, όπως μετέδωσε το ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων RIA, σύμφωνα με το οποίο κινδυνεύουν να πλημμυρίσουν 14 οικισμοί στη Χερσώνα και απειλούνται 22.000 άνθρωποι που ζουν σε αυτούς.

«Το φράγμα καταστράφηκε ολοσχερώς», έγραψε σε ανακοίνωσή της η κρατική εταιρεία παραγωγής υδροηλεκτρικής ενέργειας της Ουκρανίας.

Παράλληλα, η Ukrhydroenergo υποστήριξε ότι η Ρωσία ανατίναξε τον σταθμό από το εσωτερικό του μηχανοστασίου.

Seven hundred and forty-two have been evacuated from Kherson Oblast as of 10:00 a.m. local time after Russian forces blew up the Kakhovka Hydroelectric Power Plant, the Interior Ministry reported on June 6. 📸: Kherson Oblast Military Administration / Telegram pic.twitter.com/cSypEUVob6

Ο υποστηριζόμενος από τη Ρωσία κυβερνήτης της Κριμαίας, Σεργκέι Αξιόνοφ, δήλωσε ότι υπάρχει κίνδυνος να πέσει η στάθμη του νερού στη διώρυγα της Βόρειας Κριμαίας, η οποία μεταφέρει γλυκό νερό στη χερσόνησο.

Η Κριμαία είχε επαρκή αποθέματα νερού προς το παρόν και το επίπεδο του κινδύνου θα φανεί τις επόμενες ημέρες.

Ρώσος αξιωματούχος στην πόλη Νόβα Καχόβκα δήλωσε ότι οι κάτοικοι περίπου 300 σπιτιών απομακρύνθηκαν, όπως μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS.

Το TASS είπε ακόμα πως ο δήμαρχος της Νόβα Καχόβκα, Βλαντίμιρ Λεόντιεφ, έκανε γνωστό ότι υπάρχει αποσύνδεση ηλεκτρικού ρεύματος σε τμήμα της πόλης για λόγους ασφαλείας.

Η στάθμη του νερού στον ταμιευτήρα της Καχόβκα μειώνεται κατά 35 εκατοστά την ώρα, δήλωσε ο Βλαντίμιρ Ρογκόφ, διορισμένος αξιωματούχος του ελεγχόμενου από τη Μόσχα τμήματος της ουκρανικής περιοχής της Ζαπορίζια.

Νωρίτερα, ο διορισμένος από την Ρωσία κυβερνήτης της ουκρανικής περιοχής Ζαπορίζια δήλωσε ότι το επίπεδο του ταμιευτήρα της Καχόβκα κοντά στον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια, έπεσε κατά 2,5 μέτρα και αναμένεται να πέσει έως και τα 7 μέτρα, μετέδωσε το TASS.

Το ρήγμα στο φράγμα της Καχόβκα, το οποίο τροφοδοτεί με κρύο νερό τον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια, έχει εντείνει τους φόβους μιας καταστροφής στον μεγαλύτερο πυρηνικό σταθμό της Ευρώπης.

Εξάλλου, ο διορισμένος από την Μόσχα δήμαρχος της ουκρανικής πόλης Νόβα Καχόβκα δήλωσε ότι το επίπεδο του νερού στην πόλη έχει φθάσει τα 11 μέτρα, μετέδωσε το TASS.

