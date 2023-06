Ο καπνός από τις πυρκαγιές στον Καναδά «πνίγει» τις ΗΠΑ

Σε ένα απόκοσμο… δυστοπικό σκηνικό ξυπνούν και κοιμούνται τις τελευταίες ημέρες οι Νεοϋορκέζοι – κι όχι μόνο.

Αιτία, ο καπνός από εκατοντάδες πύρινα μέτωπα που μαίνονται στον ανατολικό Καναδά που έχει μεταφερθεί νότια, καλύπτοντας τη Νέα Υόρκη και προκαλώντας συναγερμό από τη Μινεσότα έως τη Μασαχουσέτη.

Far-reaching impact of wildfires in Canada has extended to New York City, with the smoke emanating from the ongoing blazes taking a toll on its air quality https://t.co/0xn551C4RG pic.twitter.com/p1fbFDGBdm

Και στα πέντε διαμερίσματα της πόλης της Νέας Υόρκης καταγράφηκε κατακόρυφη αύξηση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, με τα επίπεδα της ποιότητας αέρα να θεωρούνται ανθυγιεινά για όλους τους ανθρώπους και να υπερβαίνουν σημαντικά τις συστάσεις έκθεσης του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας.

Ο ουρανός πάνω από το «Μεγάλο Μήλο» έχει ένα νοσηρό πορτοκαλί θολό χρώμα και ο ήλιος καλύπτεται σε μεγάλο βαθμό από την ομίχλη καπνού.

Canada is on track to face its worst-ever year of wildfire destruction. Blazes are burning in nearly all Canadian provinces and territories, and federal government officials said their modeling shows increased wildfire risk in most of Canada through August https://t.co/QU7KK6eXkm pic.twitter.com/QF5AAOCb3H

Οι αρχές προειδοποίησαν τους κατοίκους και κυρίως όσους πάσχουν από αναπνευστικά ή καρδιακά προβλήματα, να περιορίσουν το χρόνο τους σε εξωτερικούς χώρους.

Η υπηρεσία προστασίας Περιβάλλοντος της Νέας Υόρκης εξέδωσε χθες, Τρίτη οδηγίες υγείας για Νέα Υόρκη, Μπρονξ, Κινγκς, Κουίνς και Ρίτσμοντ και τα περί αυτά προάστια.

The Eastern US and Central Canada are suffering through one of their worst wildfire smoke events in recorded history.

New York City and Toronto have among the top 7 worst air qualities of any major city on Earth. pic.twitter.com/xt3JpyI7XB

— Colin McCarthy (@US_Stormwatch) June 6, 2023