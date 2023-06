Μεγα-πυρκαγιές στον Καναδά, εικόνες «αποκάλυψης» στη Νέα Υόρκη – Τι μας λένε για το μέλλον του πλανήτη

«Η φωτιά αλλάζει γιατί αλλάζουμε τις συνθήκες υπό τις οποίες εκδηλώνεται. Δεν είναι όλες οι πυρκαγιές επιβλαβείς και δεν χρειάζεται να σβήσουν όλες, καθώς εξυπηρετούν σημαντικό οικολογικό σκοπό. Ωστόσο, οι πυρκαγιές που καίνε για εβδομάδες και που μπορεί να επηρεάσουν εκατομμύρια ανθρώπους σε έκταση χιλιάδων τετραγωνικών χιλιομέτρων αποτελούν μια πρόκληση για την οποία, αυτή τη στιγμή, δεν είμαστε προετοιμασμένοι. Οι κεραυνοί και η ανθρώπινη απροσεξία πάντα πυροδοτούν –και πάντα θα πυροδοτούν– ανεξέλεγκτες πυρκαγιές, αλλά η ανθρωπογενής κλιματική αλλαγή, η αλλαγή χρήσης γης και η κακή διαχείριση της γης και των δασών σημαίνουν ότι οι πυρκαγιές συνδέονται συχνότερα με την καύσιμη ύλη και τις καιρικές συνθήκες που τις ευνοούν ώστε να γίνουν καταστροφικές».

Αυτά έγραφε πέρυσι η πρώτη μεγάλη έκθεση του ΟΗΕ υπό τον τίτλο «Spreading like Wildfire – The Rising Threat of Extraordinary Landscape Fires», στην οποία συνεργάστηκαν περισσότεροι από 50 επιστήμονες. Και οι προβλέψεις, όπως και τα συμπεράσματά τους, δεν προοιωνίζονται μέλλον ελπιδοφόρο για τη Γη και τους ανθρώπους που την κατοικούν.

Τι ορίζουμε, όμως, ως ανεξέλεγκτη δασική πυρκαγιά; Σύμφωνα με τον ΟΗΕ, πρόκειται για «μια ασυνήθιστη πυρκαγιά σε ελεύθερη βλάστηση που μπορεί να ξεκινήσει κακόβουλα, τυχαία ή με φυσικά μέσα, που επηρεάζει αρνητικά τις κοινωνικές, οικονομικές ή περιβαλλοντικές αξίες».

Εντούτοις, όπως επισημαίνει, μιλώντας στην «Κ», ο Θοδωρής Μ. Γιάνναρος, πυρομετεωρολόγος, ερευνητής στις ομάδες meteo και FLAME του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, «δεν υπάρχει ακόμα κάποιος ευρέως αποδεκτός όρος για το πώς ακριβώς περιγράφεται μια μεγα-πυρκαγιά. Αυτή τη στιγμή, οι επιστήμονες συγκλίνουν στο να γίνει αποδεκτός ο όρος για μια πυρκαγιά η οποία καταλαμβάνει έκταση μεγαλύτερη από 100.000 στρέμματα».

Η κατάσταση στον Καναδά σήμερα

Οι πυρκαγιές στον Καναδά –που τείνουν να γίνουν συχνό φαινόμενο εκεί και αλλού στον κόσμο– είναι άλλη μία εκδήλωση ενός απειλητικού πολυπαραγοντικού φαινομένου που όχι μόνον πληγώνει και καταστρέφει το παρόν, αλλά θέτει σε κίνδυνο το μέλλον του μάταιου τούτου κόσμου.

Με τα τελευταία στοιχεία που έχουν δώσει οι καναδικές αρχές, αυτή τη στιγμή υπάρχουν 437 ενεργές πυρκαγιές σε ολόκληρη τη χώρα, με τις τουλάχιστον 240 από αυτές να είναι εκτός ελέγχου, σύμφωνα με το Καναδικό Διυπηρεσιακό Κέντρο Δασικών Πυρκαγιών. Εξ αυτών, 154 καταγράφονται στο Κεμπέκ και 138 στη δυτική ακτή, στις επαρχίες της Βρετανικής Κολομβίας και της Αλμπέρτα.

«Από την αρχή του έτους, έχουν καταγραφεί 2.355 πυρκαγιές στον Καναδά. Από την αρχή της αντιπυρικής περιόδου και έως τις 6 Ιουνίου έχουν καεί 42 εκατομμύρια στρέμματα στον Καναδά. Αυτό είναι πρωτόγνωρο. Οι εκτάσεις όμως που έχουν καεί ως τώρα είναι οι εκτάσεις που συνήθως καίγονται ως τον Αύγουστο. Είμαστε δύο μήνες μπροστά σε καμένες εκτάσεις», όπως λέει στην «Κ» ο Γιώργος Παπαβασιλείου, δρ Μετεωρολογίας, επίσης μέλος των ομάδων meteo και FLAME του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.

Παράλληλα, τουλάχιστον 20.000 άνθρωποι έχουν αναγκαστεί να εγκαταλείψουν τις εστίες τους. Μόνο στην ευρύτερη περιοχή του Κεμπέκ, 11.400 άνθρωποι έχουν αναγκαστεί σε εκκένωση, ενώ αναμένεται να συμβεί το ίδιο με επιπλέον 4.000.

Και η καταστροφή συνεχίζεται απειλώντας σπίτια, υποδομές και βιομηχανικές εγκαταστάσεις. Μάλιστα, ο υπουργός Ετοιμότητας για Εκτακτες Ανάγκες του Κανάδα, Μπιλ Μπλερ, δήλωσε ότι «έχουμε δει συνεχείς επιπτώσεις σε κρίσιμες υποδομές στο Κεμπέκ, όπως αποκλεισμό δρόμων και αγροτικών περιοχών, διακοπές των τηλεπικοινωνιών και γραμμών ηλεκτρικής ενέργειας υψηλής τάσης που απειλούνται από τις αυξανόμενες πυρκαγιές».

Ηδη από τις αρχές της εβδομάδες, οι μετρήσεις δείχνουν ότι ο Καναδάς θα καταγράψει τη χειρότερη χρονιά καταστροφών από πυρκαγιές, καθώς οι θερμές και ξηρές συνθήκες προβλέπεται να επιμείνουν μέχρι το τέλος του καλοκαιριού έπειτα από μια άνευ προηγουμένου έναρξη της περιόδου των πυρκαγιών, όπως μεταδίδουν τα διεθνή πρακτορεία. Το μοντέλο των Καναδών ειδικών καταδεικνύει αυξημένο κίνδυνο πυρκαγιάς στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας μέχρι τον Αύγουστο.

«Τρομακτικές» θερμοκρασίες και «εμμονικά» συστήματα καιρού»

Οι πυρκαγιές έφτασαν σε επίπεδα ρεκόρ τον μήνα Μάιο στον Καναδά. Ο συγκεκριμένος μήνας ήταν από τους θερμότερους που έχει βιώσει η χώρα συνολικά στη σύγχρονη ιστορία της. Παράλληλα, όπως μας μεταφέρει ο Γιώργος Παπαβασιλείου, στον Αρκτικό Κύκλο οι θερμοκρασιακές αποκλίσεις ήταν έως και 12 βαθμούς πάνω από τα κλιματικά δεδομένα για τον μήνα Μάιο. «Το νούμερο είναι τρομακτικό. Στις δε περιοχές που ξέσπασαν οι πυρκαγιές ήταν της τάξης των 4 με 6 βαθμοί Κελσίου πάνω από το συνηθισμένο».

Η κατάσταση ξεκίνησε από τον Δυτικό Καναδά περίπου πριν από έναν μήνα. Γύρω στις 10 Μαΐου «εγκαταστάθηκε» ένα πεδίο υψηλών ατμοσφαιρικών πιέσεων πάνω από τον Καναδά, κάτι που στη μετεωρολογία ονομάζεται «εμποδιστής της κυκλοφορίας του αέρα», όπως υπογραμμίζει ο ίδιος.

«Αυτές οι στάσιμες συνθήκες εμπόδισαν την κυκλοφορία του αέρα από δυτικά προς τα ανατολικά, ανεβάζοντας ταυτόχρονα κατακόρυφα τη θερμοκρασία και μειώνοντας την ίδια στιγμή στο ελάχιστο τις βροχοπτώσεις. Το αποτέλεσμα ήταν να δημιουργηθούν πολύ ξηρές και θερμές συνθήκες. Συνεπεία όλων αυτών, έχουμε πάρα πολλές πυρκαγιές είτε ανθρωπογενείς είτε από φυσικά αίτια, δηλαδή λόγω ηλεκτρικών εκκενώσεων (κεραυνοί), οι οποίες έδωσαν επίσης πολλές δασικές πυρκαγιές», συμπληρώνει ο ίδιος. «Η ένταση του φαινομένου για την περίοδο του Μαΐου ήταν πάρα πολύ ακραία. Ηταν ουσιαστικά συμπεριφορά που συναντούμε στα μέσα και τέλη του καλοκαιριού».

Από πλευράς του, ο Θοδωρής Γιάνναρος επιβεβαιώνει ότι «ο Καναδάς είναι περιοχή αρκετά ευάλωτη σε δασικές πυρκαγιές. Και αυτό γιατί επηρεάζεται συχνά από συστήματα καιρού “εμμονικά”, τα οποία μένουν πάνω από μια περιοχή για πολύ μεγάλο διάστημα. Οι αντικυκλώνες –όπως αποκαλούμε τα συστήματα υψηλής πίεσης– δημιουργούν έναν πολύ θερμό και ξηρό καιρό για μεγάλο χρονικό διάστημα. Το αποτέλεσμα είναι η βλάστηση να γίνεται ιδιαίτερη εύφλεκτη».

Οι ξηρές συνθήκες προβλέπεται να επιμείνουν για μήνες σε ολόκληρο τον Καναδά, αν και περιστασιακές βροχές και χαμηλότερες θερμοκρασίες αναμένεται να φέρουν βραχυπρόθεσμη ανακούφιση, όπως μεταδίδει το Associated Press. Η μακροπρόθεσμη πρόβλεψη του Weather Network αναμένει ότι οι θερμοκρασίες στη Νέα Σκωτία, την επαρχία που πλήττεται σφόδρα αυτή τη στιγμή, θα είναι ελαφρώς υψηλότερες από τις κανονικές για το υπόλοιπο καλοκαίρι.

Ταυτόχρονα, αναπτύσσεται και μία θεωρία μεταξύ των επιστημόνων, όπως μεταδίδει το πρακτορείο. Η Ελεν Ουίτμαν, ερευνήτρια στην Καναδική Δασική Υπηρεσία, ανέφερε ότι υπάρχουν εικασίες ότι τα δέντρα που κόπηκαν κατά τη διάρκεια του τυφώνα «Φιόνα», που έπληξε τον ανατολικό Καναδά τον Σεπτέμβριο του 2022, ή όσα “χάθηκαν” από προσβολή δασικών παρασίτων, μπορεί να παρέχουν περισσότερη καύσιμη ύλη από το συνηθισμένο, αλλά αυτή η θεωρία απαιτεί περαιτέρω διερεύνηση.

«Βγήκαν ήδη οι ιονιστές στη μαύρη αγορά»

Είναι, βέβαια, ορισμένες φυσικές καταστροφές που δεν γνωρίζουν σύνορα και οι επιπτώσεις τους είτε γίνονται άμεσα αισθητές είτε προετοιμάζουν ένα ζοφερό μέλλον – όχι τόσο απώτερο, εξ όσων συνάγεται.

«Οι μεγα-πυρκαγιές για την εν λόγω περιοχή δεν είναι κάτι πρωτοφανές», λέει στην «Κ» ο Γιώργος Παπαβασιλείου. «Εχει ξανασυμβεί στο παρελθόν σε αντίστοιχες μεγα-πυρκαγιές στον Καναδά, αλλά αυτή τη φορά συνέβησαν πολύ κοντά στα σύνορα με την πολιτεία της Νέας Υόρκης, οπότε και ο καπνός που βρισκόταν σε χαμηλό ύψος στην ατμόσφαιρα μεταφέρθηκε με πολύ μεγάλη πυκνότητα και συνοχή πάνω από τη Νέα Υόρκη».

«Αυτό που συμβαίνει στη Νέα Υόρκη είναι συχνό φαινόμενο σε όλο τον κόσμο», συμπληρώνει ο Θοδωρής Γιάνναρος. «Σε προηγούμενη φάση πυρκαγιών στον δυτικό Καναδά, τον μήνα Μάιο, μόλις λίγες ημέρες πριν δηλαδή, ο καπνός έφτασε πάνω από την Ευρώπη. Η διάταξη των βαρομετρικών συστημάτων είναι τέτοια όπου ο καπνός που παράγεται σε μια περιοχή –στο Κεμπέκ στην προκειμένη– μεταφέρεται μέσω αυτού του βαρομετρικού σε άλλη περιοχή, με πολύ μεγάλη ταχύτητα. Στη Νέα Υόρκη χρειάστηκε λιγότερο από μία ημέρα», επισημαίνει ο ίδιος.

Η αμερικανική μητρόπολη καλύπτεται από ένα τοπίο που χαρακτηρίζεται αποκαλυπτικό. Το νέφος αιθαλομίχλης έχει καλύψει τα τελευταία 24ωρα μεγάλο τμήμα των βορειοανατολικών Ηνωμένων Πολιτειών, ενώ έχουν ήδη δοθεί οδηγίες που θυμίζουν… lockdown. Η σύσταση για τους πολίτες της ανατολικής ακτής των ΗΠΑ είναι να φορούν μάσκες N95 λόγω της τοξικής ατμόσφαιρας, με τις αρχές να προειδοποιούν για κινδύνους στην υγεία όσων αντιμετωπίζουν αναπνευστικά προβλήματα.

«Οι ιονιστές έχουν βγει στη μαύρη αγορά – μας δίνει λίγο την αίσθηση από τον Μάρτιο του 2020, την εποχή κατά την οποία δεν βρίσκαμε φαγητό στα σούπερ μάρκετ να φάμε».

«Εχθές η ατμόσφαιρα εδώ ήταν πραγματικά ανυπόφορη. Ειδικά μετά τις 12 είχαμε ένα κόκκινο χρώμα που έμπαινε μέσα στα σπίτια και, εκτός των άλλων, επηρέαζε και την ψυχολογία μας, ακόμα κι αν είχαμε τους ιονιστές στο φουλ. Εξω, αν αναπνεύσεις χωρίς μάσκα, στα 10 βήματα κλείνει ο λαιμός από τη κάπνα και οι περισσότεροι το αποφεύγουμε», λέει στην «Κ» η Φιλίππα Χριστόφαλου, που ζει στη Νέα Υόρκη και είναι υποψήφια διδάκτωρ Μουσειακής Εκπαίδευσης στο Πανεπιστήμιο Columbia. «Οι ιονιστές έχουν βγει στη μαύρη αγορά – μας δίνει λίγο την αίσθηση από τον Μάρτιο του 2020, την εποχή κατά την οποία δεν βρίσκαμε φαγητό στα σούπερ μάρκετ να φάμε».

«Οι οδηγίες είναι να περιορίσουμε την έκθεση έξω, να έχουμε συνεχώς κλειστά παράθυρα –δεν γίνεται και αλλιώς–, να περιορίσουμε την άθληση έξω και, αν πρέπει να κινηθούμε, να επιλέξουμε μέσα μαζικής μεταφοράς μόνο. Πολλά σχολεία, πανεπιστήμια και μουσεία σήμερα κλειστά και πολλές περιοχές της πολιτείας έχουν μπει στο “κόκκινο”, σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης», μας μεταφέρει η ίδια για την αμερικανική μητρόπολη, η ατμόσφαιρα της οποίας χθες έσπασε όλα τα αρνητικά ρεκόρ αυτή τη στιγμή στον κόσμο, χειρότερη ακόμα και από εκείνη του Νέου Δελχί.

Η Φανή Μακρινού, Ελληνοαμερικανίδα που ζει στο Τζέρσεϊ Σίτι και εργάζεται σε εταιρεία wellness real estate στη Νέα Υόρκη, μεταφέρει το ίδιο αποπνικτικό κλίμα στην «Κ». «Η όλη εικόνα είναι αρκετά δυσοίωνη. Tο πρωί της Τρίτης ο καιρός ήταν ήδη μουντός, όμως στο τέλος της ημέρας η κατάσταση είχε χειροτερέψει πολύ. Χθες δεν βγήκα καθόλου έξω από το διαμέρισμα. Μπορούσα να μυρίσω τον καπνό ακόμα και με κλειστά τα παράθυρα. Σήμερα είμαι στον δρόμο για τη δουλειά και η ατμόσφαιρα είναι ακόμα επιβαρυμένη. Τα μάτια μου τσούζουν και ο λαιμός μου είναι ξηρός. Φυσικά φοράω μάσκα υψηλής προστασίας έξω. Ολοι λένε ότι, καθώς θα πλησιάζει το μεσημέρι, η κατάσταση θα επιδεινωθεί εκ νέου».

Η επικίνδυνη ατμόσφαιρα στο «Μεγάλο Μήλο» και αλλού

Η κατάσταση αυτή τη στιγμή περιγράφεται, με μελανά χρώματα, από τον καθηγητή Νίκο Μιχαλόπουλο, διευθυντή του Ινστιτούτου Ερευνών Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Ανάπτυξης του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. «Ο καπνός από τις φωτιές έχει καλύψει ένα πολύ μεγάλο μέρος στις δυτικές πολιτείες, δεν απασχολεί μόνο τη Νέα Υόρκη. Εχει κατέβει και πιο νότια, πάνω από 200-300 χιλιόμετρα. Τα επίπεδα των μικροσωματιδίων αυτή τη στιγμή πρέπει να ξεπερνούν τα 200 μικρογραμμάρια ανά κυβικό μέτρο. Μιλάμε για τεράστιες ποσότητες – 20 φορές πάνω από αυτά που συστήνει ο ΠΟΥ να μην ξεπερνάμε σε ημερήσια βάση. Είναι φοβερό αν σκεφτεί κανείς ότι η φωτιά έχει συμβεί σε μια άλλη χώρα».

«Οσο υπάρχουν λοιπόν βόρειοι άνεμοι ο καπνός θα συνεχίσει να μεταφέρεται σε πολύ μεγάλες αποστάσεις. Οι μεγα-πυρκαγιές παράγουν υπέρλεπτα σωματίδια, τα οποία όσα πιο μικρά είναι τόσο βαθύτερα εισχωρούν στο αναπνευστικό μας σύστημα. Και την ίδια στιγμή αυτες οι μεγα-πυρκαγιές προκαλούν μεγάλο αριθμό χημικών ενώσεων οι οποίες είναι ιδιαίτερα τοξικές. Κάποιες από αυτές έχουν κατηγορηθεί και για την καρκινογόνο δράση τους. Κανονικά ο κόσμος δεν πρέπει να κυκλοφορεί καθόλου στη Νέα Υόρκη, αλλά αν είναι να το κάνει, πρέπει αυτό να γίνεται με μάσκες υψηλής προστασίας, πολύ καλής ποιότητας. Οι δε δραστηριότητες πεδίου πρέπει να σταματήσουν για πολλές ημέρες», επισημαίνει ο ίδιος.

Πώς και πότε μπορεί να καθαρίσει η ατμόσφαιρα στη Νέα Υόρκη, είναι η ερώτηση που του έθεσε η «Κ». «Με μια μεγάλη βροχή η οποία θα ξεπλύνει την ατμόσφαιρα, είναι μία απάντηση, Αν δεν υπάρξει βροχή, τα σωματίδια αυτά θα ζήσουν από μία εβδομάδα έως 10 ημέρες. Σε επτά ημέρες ξέρετε τι μπορεί να κάνει ένα μικροσωματίδιο; Τον γύρο του ημισφαιρίου και μετά να επιστρέψει στο ίδιο σημείο. Τα μικροσωματίδια μπορούν να κάνουν χιλιάδες χιλιόμετρα. Οσο η φωτιά στο Κεμπέκ επιμένει τόσο θα συνεχίσει να “τροφοδοτείται” και η ατμόσφαιρα στη Νέα Υόρκη».

Ισως, όμως, «τα χειρότερα για τη Νέα Υόρκη πέρασαν. Ο καπνός θα μεταφερθεί τώρα προς άλλες, πιο κεντρικές περιοχές των ΗΠΑ», όπως μας λέει ο Γιώργος Παπαβασιλείου. «Οι φωτιές βέβαια στον Καναδά θα συνεχίσουν να τρέχουν για εβδομάδες έως και μήνες ακόμα. Οι μεγα-πυρκαγιές μπορούν να τρέχουν έως και έξι μήνες. Ουσιαστικά περιμένουμε να έρθει ο χειμώνας για να σταματήσουν πολλές από αυτές», επισημαίνει ο ίδιος.

«Στην Ελλάδα, πρώτη φορά είδαμε τέτοια πυρκαγιά στην περίπτωση της Εύβοιας πριν από δύο χρόνια»

Οπως, πάντως, σημειώνει ο Θοδωρής Γιάνναρος, το φαινόμενο «συμβαίνει και στα καθ’ ημάς. Ενα παράδειγμα, η μεγάλη και πολυήμερη φωτιά στο δάσος της Δαδιάς, πέρυσι, όταν και βλέπαμε δορυφορικά τα κύματα του καπνού να “στέκονται” πάνω από το Αιγαίο. Καλιφόρνια, Ισπανία, Πορτογαλία είναι ιδιαίτερα ευπαθείς απέναντι στις μεγα-πυρκαγιές. Στην Ελλάδα, πρώτη φορά είδαμε τέτοια πυρκαγιά στην περίπτωση της Εύβοιας πριν από δύο χρόνια».

Για να τον συμπληρώσει ο Νίκος Μιχαλόπουλος: «Κάτι παρόμοιο –σε επίπεδα μικροσωματιδίων για την ατμόσφαιρα– ζήσαμε στην Ελλάδα στις 4 τα ξημερώματα στις 4 Αυγούστου 2021, με τις μεγάλες φωτιές στη Βαρυμπόμπη και στην Εύβοια».

Οι επιπτώσεις και η αναγκαία διεθνής συνεργασία

«Από την κλιματική αλλαγή και αυτή τη δυστοπική εικόνα που βλέπουμε τώρα στη Νέα Υόρκη δεν θα τη γλιτώσει καμία περιοχή στον κόσμο», προειδοποιεί ο Νίκος Μιχαλόπουλος.

Πρόσφατη μελέτη που δημοσιεύτηκε στο Lancet και επικαλείται η έρευνα του ΟΗΕ δείχνει ότι η ετήσια έκθεση στα αέρια μιας δασικής πυρκαγιάς έχει ως αποτέλεσμα περισσότερους από 30.000 θανάτους στις 43 χώρες που περιλαμβάνονται στη μελέτη.

Ταυτόχρονα, εκτός από την καταστροφική απώλεια οικοτόπων, οι καμένες εκτάσεις γης που αφήνουν πίσω τους οι μεγάλες πυρκαγιές είναι διάσπαρτες με απανθρακωμένα υπολείμματα ζώων και φυτών που πιθανώς εξαφανίζονται ταχέως, όπως αναφέρει η έκθεση.

Οι πυρκαγιές, λέει ο ΟΗΕ, όχι μόνο μπορεί να μειώσουν τη βιοποικιλότητα, αλλά συμβάλλουν στην ένταση της κλιματικής αλλαγής, εκπέμποντας τεράστιες ποσότητες αερίων θερμοκηπίου στην ατμόσφαιρα, προκαλώντας περισσότερη θερμότητα και περισσότερη ξηρασία.

Η έκθεση του ΟΗΕ, «καθιστά σαφές ότι το πραγματικό κόστος των δασικών πυρκαγιών –οικονομικό, κοινωνικό και περιβαλλοντικό– εκτείνεται για μέρες, εβδομάδες, ακόμη και χρόνια μετά την υποχώρηση της πυρκαγιάς. Για να προετοιμαστούμε καλύτερα και να περιορίσουμε τις εκτεταμένες ζημιές που προκαλούνται από τις πυρκαγιές, πρέπει να λάβουμε υπόψη τις σαφείς προειδοποιήσεις και συστάσεις για μελλοντική δράση που περιγράφονται σε αυτή την έκθεση. Πρέπει να συνεργαστούμε με τη φύση, τις κοινότητες, να αξιοποιήσουμε την τοπική γνώση και να επενδύσουμε χρήματα και πολιτικό κεφάλαιο για να μειώσουμε την πιθανότητα να ξεκινήσουν οι πυρκαγιές και τον κίνδυνο ζημιάς και απώλειας».

Σύμφωνα με την αναλυτική έκθεση του ΟΗΕ, οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής προτείνεται να λάβουν υπ’ όψιν τους τα εξής κρίσιμα επόμενα βήματα: να επενδύσουν στον προγραμματισμό, στην πρόληψη και στην ανάκαμψη, όχι απλώς στην αντιμετώπιση· να αναζητήσουν και να λάβουν υπ’ όψιν βέλτιστες πρακτικές και παραδείγματα από όλο τον κόσμο με την ανταλλαγή δεδομένων, πληροφοριών και αναλύσεων για τη βελτίωση της πρόβλεψης· να επενδύσουν στην πολυμερή απάντηση, καθώς οι πυρκαγιές πρέπει να τοποθετηθούν στην ίδια κατηγορία παγκόσμιας ανθρωπιστικής αντίδρασης με τους μεγάλους σεισμούς και τις πλημμύρες.