Air Defender 23: Η μεγαλύτερη στα χρονικά αεροπορική άσκηση του ΝΑΤΟ ξεκινά την επόμενη εβδομάδα στη Γερμανία

Η νατοϊκή άσκηση Air Defender 23 ξεκινά την επόμενη εβδομάδα στη Γερμανία και σε αυτήν πρόκειται να πάρουν μέρος 10.000 στρατιώτες και 250 αεροσκάφη από συνολικά 25 χώρες. Μόνο οι ΗΠΑ πρόκειται να στείλουν στη Γερμανία για την εν λόγω άσκηση, που είναι προγραμματισμένο να διεξαχθεί το διάστημα μεταξύ 12 και 24 Ιουνίου, περίπου 2.000 άτομα και 100 αεροσκάφη, ενώ στα συγκεκριμένα γυμνάσια πρόκειται να πάρουν μέρος παράλληλα και δυνάμεις από τη Σουηδία (η οποία βρίσκεται πια στο κατώφλι της ένταξης στο ΝΑΤΟ ενόψει της Συνόδου Κορυφής του Ιουλίου στο Βίλνιους της Λιθουανίας) και την Ιαπωνία.

#AirDefender23 will be the largest air forces deployment exercise since @NATO was founded. pic.twitter.com/yOvV0iKb2w

Ήδη, πολλοί μιλούν για τα μεγαλύτερα αεροπορικά γυμνάσια που έχουν πραγματοποιηθεί ποτέ στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ, υπογραμμίζοντας βέβαια ότι αυτά τα γυμνάσια στέλνουν ένα μήνυμα και προς την πλευρά της Μόσχας με φόντο τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία που συνεχίζεται.

25 nations, 250 aircraft and more than 10,000 soldiers. #AirDefender23 is an international event. In addition, our English-language channel has compiled all the information about the exercise, which starts on Monday. https://t.co/xAuPk0tOUV@AirNatlGuard @

— Team Luftwaffe (@Team_Luftwaffe) June 7, 2023