Η Σιβηρία βιώνει το χειρότερο κύμα ζέστης στην ιστορία της

Πολλά ρεκόρ θερμοκρασίας έχουν πέσει στη Σιβηρία, καθώς το θερμόμετρο στη ρωσική περιφέρεια ανέβηκε πάνω και από τους 38 βαθμούς Κελσίου.

Είναι αρχές Ιουνίου, και τα ρεκόρ πέφτουν σε πολλές περιοχές της Σιβηρίας καθώς η υπερβολική ζέστη φτάνει πλέον ασυνήθιστα βόρεια. Το περασμένο Σάββατο, οι θερμοκρασίες έφτασαν τους 37,9 βαθμούς Κελσίου στο Γιαλτουροβόσκ, στην πιο καυτή ημέρα του στην ιστορία, σύμφωνα με τον κλιματολόγο Μαξιμιλιάνο Ερέρα, ο οποίος παρακολουθεί τις ακραίες θερμοκρασίες σε όλο τον κόσμο.

Μια σειρά από ρεκόρ θερμοκρασίας έχουν πέσει στη Σιβηρία από τότε.

Αρκετά ρεκόρ ζέστης όλων των εποχών καταρρίφθηκαν την Τετάρτη, συμπεριλαμβανομένου του Μπάεβο, που έφτασε τους 39,6 βαθμούς Κελσίου, και του Μπαρναούλ, που έφτασε τους 38,5 βαθμούς.

Ορισμένοι από αυτούς τους σταθμούς έχουν καταγραφές θερμοκρασίας μεταξύ πέντε και επτά δεκαετιών, είπε ο κ. Ερέρα στο CNN. «Οπότε μπορούμε να πούμε ότι είναι πραγματικά εξαιρετικό». Πρόκειται για το «χειρότερο κύμα καύσωνα στην ιστορία της περιοχής», έγραψε σε ανάρτησή του στο Twitter την Τετάρτη.

Yet another brutally hot day in Asia with 47C in China and 39C in Siberia where more records fell:

all time

38.0 Zdvinsk

35.6 Tomsk tie

monthly

38.2 Kupino

36.7 Kolyvan

36.3 Ermakovskoe

35.3 Tastyp

In India Highlands

29.9C Cherrapunji new monthly record pic.twitter.com/f2fY77AH6z

