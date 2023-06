Ρωσία: Δύο τραυματίες από συντριβή drone σε πολυκατοικία

Δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν σήμερα, Παρασκευή όταν drone συνετρίβη πάνω σε πολυκατοικία, στην πόλη Βορονέζ, στα νότια της Ρωσίας, σύμφωνα με τον κυβερνήτη, Αλεξάντερ Γκουσέφ.

Το Βορονέζ βρίσκεται περίπου 180 χιλιόμετρα από τα ουκρανικά σύνορα.

⚡️Downed drone equipped with explosives crashes into apartment block in Russia’s Voronezh. Three people confirmed wounded. pic.twitter.com/xW0J4wtk2P

