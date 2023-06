Η σύλληψη της Νίκολα Στέρτζον, η προϊστορία και οι τριγμοί στο SNP

Σε βαθύτερη κρίση βυθίζεται το Εθνικό Κόμμα της Σκωτίας (SNP) μετά την σύλληψη και τη σύντομη κράτηση της πρώην πρωθυπουργού της χώρας, Νίκολα Στέρτζον, στο πλαίσιο της έρευνας για τη χρηματοδότηση και τα οικονομικά του κόμματος.

Το απόγευμα, η αστυνομία της Σκωτίας επιβεβαίωσε τη σύλληψή της. Σε ξεχωριστή ανακοίνωση της, είχε γνωστοποιήσεi πως συνελήφθη 52χρονη γυναίκα ως ύποπτη σε σχέση με την εν εξελίξει έρευνα. Τελικώς αφέθηκε ελεύθερη χωρίς να της απαγγελθούν κατηγορίες.

Update on investigation into Scottish National Party funding and finances.

More: https://t.co/0zR05TnK4o pic.twitter.com/WNA9OTJX3Q

