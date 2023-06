ΗΠΑ: Κατάρρευση μέρους του αυτοκινητόδρομου Ι-95 – Προβλήματα στην κυκλοφορία

Σοβαρά προβλήματα στην κυκλοφορία των οχημάτων αναμένονται τις επόμενες ημέρες στις βορειοανατολικές ΗΠΑ, μετά την κατάρρευση χθες Κυριακή μέρος του αυτοκινητόδρομου I-95, ενός από τους πιο πολυσύχναστους στη χώρα, με τις αρχές να προειδοποιούν ότι θα χρειαστούν πολλοί μήνες για την αποκατάσταση του οδικού άξονα.

Ο κυβερνήτης της Πενσιλβάνια Τζος Σαπίρο δήλωσε στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου χθες Κυριακή το απόγευμα ότι κανένας από τους οδηγούς που βρίσκονταν στον I-95 δεν τραυματίστηκε.

Pennsylvania highway collapse due to tanker fire pic.twitter.com/mJ61rIhgCI

— Everything you need to know (@Everything65687) June 11, 2023