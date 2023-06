Δυστύχημα στην Αυστραλία: Ελεύθερος υπό όρους ο οδηγός του μοιραίου λεωφορείου

Ελεύθερος υπό όρους αφέθηκε σήμερα ο οδηγός του λεωφορείου που ανατράπηκε το βράδυ της Κυριακής με αποτέλεσμα να σκοτωθούν 10 επιβάτες, καλεσμένοι σε γάμο στην περιοχή Χάντερ της Νέας Νότιας Ουαλίας, αφού παρουσιάστηκε ενώπιον δικαστηρίου στην Αυστραλία με την κατηγορία της επικίνδυνης οδήγησης.

Ο 58χρονος Μπρετ Άντριου Μπάτον παρουσιάστηκε ενώπιον του δικαστηρίου του Σέσνοκ. Καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας ο οδηγός του λεωφορείου είχε τα μάτια του καρφωμένα στο πάτωμα και το κεφάλι του κατεβασμένο.

«Βλέπω εδώ μπροστά μου έναν άνδρα που υποφέρει», δήλωσε η δικαστής Ρόμπιν Ρίτσαρντσον, η οποία τον άφησε ελεύθερο υπό όρους, ενώ του απαγόρευσε να πλησιάσει τους μάρτυρες του δυστυχήματος και να οδηγεί. «Ανησυχώ για την υγεία του Μπάτον», τόνισε.

Η αστυνομία της Νέας Νότιας Ουαλίας εκτιμά ότι ο Μπάτον οδηγούσε «πάρα πολύ γρήγορα» τη νύκτα της Κυριακής, λίγο πριν από τα μεσάνυχτα.

Στο λεωφορείο του επέβαιναν 35 άνθρωποι, ανάμεσά στους οποίους δεν υπήρχαν παιδιά, όταν αυτό ανατράπηκε στην είσοδο ενός κυκλικού κόμβου. Δέκα άνθρωποι σκοτώθηκαν και 14 ακόμη εξακολουθούν να νοσηλεύονται, εκ των οποίων ένας στη μονάδα εντατικής θεραπείας.

Το τεστ για ναρκωτικές ουσίες και αλκοόλ στο οποίο υποβλήθηκε ο οδηγός ήταν αρνητικό, επεσήμανε η αστυνομία, προσθέτοντας ότι αυτός οδηγούσε με υπερβολική ταχύτητα, με κάποιους από τους επιβάτες να του έχουν παραπονεθεί για τον λόγο αυτό πριν από το δυστύχημα.

At least ten wedding guests killed in bus crash in New South Wales, Australia.

Find more: https://t.co/8xyWy2cBPY pic.twitter.com/rxDE3p6taV

— Sky News (@SkyNews) June 12, 2023