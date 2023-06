Ουκρανία: Νεκρός Ρώσος αρχιστράτηγος από πυραυλικό πλήγμα στα νότια

Ρώσος στρατηγός που ηγείτο των στρατευμάτων της Μόσχας στη Ζαπορίζια της νότιας Ουκρανίας σκοτώθηκε σε πυραυλικό πλήγμα, όπως αναφέρει ο Guardian, επικαλούμενος ρωσικά ΜΜΕ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο αρχιστράτηγος Σεργκέι Γκοριάτσεφ, επικεφαλής του επιτελείου της 35ης Στρατιάς Συνδυασμένων Οπλων, φέρεται να σκοτώθηκε στις 12 Ιουνίου εν μέσω σφοδρών μαχών στο νότιο Ντόνετσκ.

Another Russian general killed in Ukraine

During the Ukrainian counteroffensive, Russia lost another general. Maj. Gen. Sergei Goryachev, chief of staff of the 35th Field Army, died after a missile attack on July 12, Z-propagandists reported.

At the beginning of the invasion… pic.twitter.com/erNQ6uhqxX

— NEXTA (@nexta_tv) June 12, 2023