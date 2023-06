Κόσοβο: Αναζωπυρώνει την ένταση η σύλληψη ενός Σέρβου Οι σειρήνες στην Βόρεια Μιτρόβιτσα ήχησαν και εκατοντάδες Σέρβοι βρίσκονται συγκεντρωμένοι στο κέντρο της πόλης 1' 14" χρόνος ανάγνωσης

A man walks past a convoy of NATO-led peacekeeping force KFOR vehicles parked on a street in the town of Zvecan, northern Kosovo, Thursday, June 1, 2023. International efforts to defuse a crisis in Kosovo intensified Wednesday as ethnic Serbs held more protests in a northern town where recent clashes with NATO-led peacekeepers sparked fears of renewed conflict in the troubled region. (AP Photo/Bojan Slavkovic)