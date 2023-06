Επίσκεψη Ερντογάν στο Αζερμπαϊτζάν

Ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν έπλεξε το εγκώμιο σήμερα της αζερο-τουρκικης συμμαχίας κατά τη διάρκεια της επίσκεψης που πραγματοποίησε στην πρωτεύουσα του Αζερμπαϊτζάν όπου είχε συνάντηση με τον Αζέρο ομόλογό του, Ιλχάμ Αλίγιεφ.

Η Τουρκία και το Αζερμπαϊτζάν είναι «δύο κράτη, ένα έθνος. Και εμείς θα συνεχίσουμε σε αυτόν τον δρόμο με τρόπο αποφασιστικό», δήλωσε ο Ερντογάν κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου που παραχώρησε με τον Αζέρο πρόεδρο Ιλχάμ Αλίγιεφ.

