O Tραμπ σταμάτησε σε εστιατόριο και κέρασε οπαδούς του

Λίγη ώρα αφότου αφέθηκε ελεύθερος μετά την απαγγελία συνολικά 37 κατηγοριών, ο Ντόναλντ Τραμπ σταμάτησε, επιστρέφοντας στο Μάρ α Λάγκο, στο Cafe Versailles, ένα διάσημο κουβανέζικο εστιατόριο στη Μικρή Αβάνα.

Ο Τραμπ, ο οποίος κλείνει τα 77 την Τετάρτη, φώναξε στον ιδιοκτήτη «κέρασμα για όλους» και στη συνεχεία ακούσε το «Happy Birthday» από συγκεντρωμένους οπαδούς του.

Former President Trump’s motorcade stops at a well-known Cuban restaurant in Little Havana, where Trump greets supporters shortly after pleading not guilty to 37 felony counts in federal court in Miami. https://t.co/vVk0uac54c pic.twitter.com/uM1Qc8aZkr

