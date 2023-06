Λουκασένκο: Η Λευκορωσία «άρχισε να παραλαμβάνει ρωσικά τακτικά πυρηνικά όπλα»

Ο πρόεδρος της Λευκορωσίας Αλεξάντρ Λουκασένκο δήλωσε πως η χώρα του έχει αρχίσει να παραλαμβάνει ρωσικά τακτικά πυρηνικά όπλα, μερικά από τα οποία είναι, όπως δήλωσε, τρεις φορές πιο ισχυρά από τις ατομικές βόμβες που έριξαν οι ΗΠΑ το 1945 στη Χιροσίμα και το Ναγκασάκι.

Η ανάπτυξη αυτή είναι η πρώτη φορά που η Μόσχα μεταφέρει τέτοιες πυρηνικές κεφαλές -μικρότερου βεληνεκούς λιγότερο ισχυρά πυρηνικά όπλα που θα μπορούσαν δυνητικά να χρησιμοποιηθούν σε πεδίο μάχης- έξω από τη Ρωσία μετά την πτώση της Σοβιετικής Ένωσης.

Η κίνηση αυτή παρακολουθείται στενά από τις Ηνωμένες Πολιτείες και τους συμμάχους τους, καθώς και από την Κίνα, η οποία έχει επανειλημμένα προειδοποιήσει κατά της χρήσης πυρηνικών όπλων στον πόλεμο της Ουκρανίας.

«Έχουμε πυραύλους και βόμβες που λάβαμε από τη Ρωσία», δήλωσε ο Λουκασένκο σε συνέντευξή του στο ρωσικό κρατικό τηλεοπτικό σταθμό Rossiya-1, η οποία μεταδόθηκε από το κανάλι του λευκορωσικού κρατικού πρακτορείου ειδήσεων Belta στην εφαρμογή Telegram.

«Οι βόμβες είναι τρεις φορές πιο ισχυρές απ’ αυτές που έριξαν στη Χιροσίμα και το Ναγκασάκι», πρόσθεσε.

#Lukashenko has said that the nuclear☢️bomb he disposes will kill a million❗️people, enemies should tremble.

This is what it means not to have a strategy against #dictator. pic.twitter.com/TOxXcu6xHU

