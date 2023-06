H RAF απομακρύνει τρία ρωσικά αεροσκάφη από νατοϊκό εναέριο χώρο

Βρετανικά μαχητικά αεροσκάφη Typhoon έσπευσαν πάνω από την Εσθονία την Τετάρτη για να ελέγξουν τρία ρωσικά αεροσκάφη που πλησίασαν τον εναέριο χώρο του ΝΑΤΟ.

Οπως ανακοίνωσε η υπηρεσία Τύπου της Βασιλικής Πολεμικής Αεροπορίας στο Twitter, επρόκειτο για ένα Ιλιούσιν Il-20 και δύο Σουχόι Su-27.

«Τα αεροσκάφη Typhoon από την 140η Expeditionary Air Wing (EAW) στην Εσθονία έσπευσαν σήμερα [Τετάρτη] το απόγευμα για να αναχαιτίσουν το Il-20 Coot-A και δύο Su-27 Flanker-B της Ρωσικής Πολεμικής Αεροπορίας που πετούσαν κοντά στον εναέριο χώρο του ΝΑΤΟ», αναφέρεται στο μήνυμα.

RAF Typhoons from 140 EAW in Estonia were scrambled this afternoon to intercept a Russian Air Force IL-20 COOT A and 2x Su-27 FLANKER B flying close to @NATO airspace.

The Russian aircraft failed to comply with international norms by not liaising with relevant FIRs.#WeAreNATO pic.twitter.com/lukgJaRp3P

— Royal Air Force (@RoyalAirForce) June 14, 2023