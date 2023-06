Εκαψαν ομοίωμα του Ερντογάν στη Ζυρίχη

Στο τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών, προκειμένου να του επιδοθεί διάβημα διαμαρτυρίας, εκλήθη ο Ελβετός πρέσβης στην Αγκυρα, Ζαν Ντανιέλ Ρουχ.

Αφορμή μια συγκέντρωση διαμαρτυρίας χθες στη Ζυρίχη, όπου οι διαδηλωτές έκαψαν ομοίωμα του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και άνοιξαν πανό με σύνθημα εναντίον του.

The #Swiss ambassador in Ankara was summoned to the Turkish Foreign Ministry, where he was protested about the action in #Zurich.

Earlier, a political action was held in Switzerland against #Erdogan. Activists hung a dummy similar to Erdogan by the neck, set it on fire.#Turkey pic.twitter.com/NcmpJofxJH

— Karina Karapetyan (@KarinaKarapety8) June 15, 2023