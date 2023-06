Ιλινόις: Τουλάχιστον 20 τραυματίες και ένας νεκρός από πυροβολισμούς

Τουλάχιστον 20 άνθρωποι τραυματίστηκαν και ένα άτομο έχασε τη ζωή του από πυροβολισμούς που σημειώθηκαν σε μια τοπική γιορτή στο Willowbrook του Ιλινόις, σύμφωνα με την αστυνομία.

Ορισμένοι από τους τραυματίες διακομίστηκαν στα νοσοκομεία με ασθενοφόρα, ενώ κάποιοι πήγαν μόνοι τους.

Δύο από τους τραυματίες νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση, δήλωσε στους δημοσιογράφους ο αναπληρωτής σερίφης στην κομητεία DuPage, Έρικ Σουάνσον.

Συνεχίζονται οι έρευνες για τα κίνητρα πίσω από τους πυροβολισμούς, πρόσθεσε.

Στο σημείο έσπευσαν τουλάχιστον 12 ασθενοφόρα, σύμφωνα με ανακοίνωση των Αρχών.

BREAKING: Active shooter in #Willowbrook, #Illinois. At least 17 people shot in a mass shooting. pic.twitter.com/AV93tSDUr8

