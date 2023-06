Δυτική Οχθη: Βίαιες συγκρούσεις στην Τζενίν με τουλάχιστον 3 νεκρούς (βίντεο)

Μέλη των ειδικών δυνάμεων του Ισραήλ με την υποστήριξη ελικοπτέρου σκότωσαν σήμερα τρεις Παλαιστίνιους, ανάμεσά τους έναν έφηβο, και τραυμάτισαν τουλάχιστον 29 άλλους στη διάρκεια βίαιων συγκρούσεων που ξέσπασαν στην Τζενίν στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη στη διάρκεια επιδρομής του στρατού η οποία δεν είχε ολοκληρωθεί ακόμη στις 09:00 (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας).

Ο στρατός του Ισραήλ ανακοίνωσε ότι εξαπέλυσε επιδρομή στην Τζενίν για να συλλάβει Παλαιστίνιους, ύποπτους για επιθέσεις, και πρόσθεσε ότι οι δυνάμεις του αντάλλαξαν πυρά με ενόπλους, χτυπώντας αρκετούς από αυτούς.

Βίντεο που περιήλθε στην κατοχή του Reuters δείχνει έκρηξη να σημειώνεται σε τεθωρακισμένο όχημα μεταφοράς προσωπικού, την ώρα που ακούγονται πυροβολισμοί. Άλλο βίντεο δείχνει ισραηλινό ελικόπτερο να εκτοξεύει πύραυλο.

Watch: An improvised explosive device (IED) detonates in an Israeli military jeep during the ongoing Israeli military raid on Jenin, north of the occupied West Bank, this morning. pic.twitter.com/fKkOXhVTUz

Στην ανακοίνωσή του ο ισραηλινός στρατός επιβεβαίωσε ότι ελικόπτερο άνοιξε πυρ στη διάρκεια των συγκρούσεων και ότι ένα τεθωρακισμένο όχημά του επλήγη από έκρηξη. Προς το παρόν δεν έχει σχολιάσει τις πληροφορίες των μέσων ενημέρωσης ότι στο δεύτερο περιστατικό τραυματίστηκαν πέντε Ισραηλινοί στρατιώτες.

Το παλαιστινιακό υπουργείο Υγείας έχει ανακοινώσει από την πλευρά του ότι 3 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί, ανάμεσά τους ένας 15χρονος. Δεν είναι γνωστό αν οι νεκροί ανήκαν σε κάποια παλαιστινιακή οργάνωση.

Footage purportedly shows an IDF helicopter launching a missile at a target in Jenin. Would mark the first airstrike in the West Bank in some two decades. pic.twitter.com/V7gwyZ6Bdm

