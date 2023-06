Συνάντηση Μπλίνκεν – Σι Τζιπίνγκ στο Πεκίνο για την αποκλιμάκωση της έντασης

Με τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ συναντήθηκε σήμερα, Δευτέρα ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, στο πλαίσιο σειράς συνομιλιών με στόχο την αποκλιμάκωση της έντασης μεταξύ των δύο υπερδυνάμεων.

Η συνάντηση μεταξύ Σι και Αντονι Μπλίνκεν διήρκησε 35 λεπτά και αποτελεί το επιστέγασμα περισσότερων από δέκα ώρες συναντήσεων μεταξύ των επικεφαλής αμερικανικής και κινεζικής διπλωματίας για την εξομάλυνση των ταραγμένων διμερών σχέσεων.

«Οι δύο πλευρές είχαμε συνομιλίες ειλικρινείς και σε βάθος» ανέφερε ο Κινέζος πρόεδρος στον Μπλίνκεν τον οποίο υποδέχτηκε στην Μεγάλη Αίθουσα του Λαού στην πλατεία Τιενανμέν, σύμφωνα με τις εικόνες που μετέδωσε η κρατική τηλεόραση.

“Welcome to China”

Chinese President Xi Jinping shakes hands with US Secretary of State Antony Blinken, as the pair meet in Beijing https://t.co/bHR1zwQU0w pic.twitter.com/SbmgZdiRu1

— Bloomberg TV (@BloombergTV) June 19, 2023