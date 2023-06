Ναυάγιο στον Τιτανικό: Ποιοι είναι οι πέντε αγνοούμενοι του εξαφανισμένου υποβρυχίου

Μάχη με τον χρόνο δίνουν οι ομάδες έρευνας και διάσωσης που αναζητούν το αγνοούμενο τουριστικό υποβρύχιο που έκανε κατάδυση για μια περιήγηση στο ναυάγιο του Τιτανικού.

Η επαφή με το μικρό υποβρύχιο χάθηκε περίπου μία ώρα και 45 λεπτά μετά την κατάδυσή του την Κυριακή στο σημείο του ναυαγίου. Ήταν περίπου 5μμ ώρα Ελλάδας.Ήδη το χρονικό περιθώριο oξυγόνου έχει μειωθεί δραματικά.

Τελευταία φορά που εντοπίστηκε σήμα του υποβρυχίου ήταν όταν βρισκόταν ακριβώς πάνω από τον προορισμό του, το ναυάγιο του Τιτανικού. Το ναυάγιο βρίσκεται σε απόσταση περίπου 600 χιλιόμετρα (370 μίλια) από την ακτή της Νέας Γης στον Καναδά.

Μέσα στο υποβρύχιο πιστεύεται ότι επέβαιναν πέντε άτομα. Δύο από τους επιβαίνοντες είναι ο Πακιστανός δισεκατομμυριούχος Σαχζάντα Νταούντ, 48 ετών, και ο 19χρονος γιος του, Σουλεμάν.

Paul-Henry Nargeolet (Top Left), Hamish Harding (Top Right), Stockton Rush (Bottom Left) and Shahzada Dawood (Bottom Right) have all been reported missing.

