Ουκρανία: «Η Ουγγαρία παίζει το παιχνίδι της Μόσχας» Το Κίεβο κατηγορεί την Βουδαπέστη ότι παραβίασε το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο κατά την διάρκεια της διαδικασίας και ότι παίζει το παιγνίδι της Μόσχας. 2' 0" χρόνος ανάγνωσης

View through the window of the ruined house on the flag of Ukraine in the blue sky. Russia's aggression against Ukraine. The concept of peace after the war.