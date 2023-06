Ρουμανία: Εκρηξη σε διυλιστήριο στην Κωστάντζα

Εκρηξη σημειώθηκε σε διυλιστήριο πετρελαίου της εταιρείας Petromidia, το οποίο βρίσκεται στην επαρχία της Κωστάντζας, στη Ρουμανία.

Σύμφωνα με την ενημέρωση της πυροσβεστικής, στο σημείο επιχειρούν περισσότεροι από 70 πυροσβέστες. «Εχουμε πληροφορίες ότι υπήρχαν τρεις εργαζόμενοι στο εργοστάσιο υδρογονοπυρόλυσης, οι οποίοι, ευτυχώς, φαίνεται πως απομακρύνθηκαν όταν σημειώθηκε η έκρηξη. Αυτή τη στιγμή επιχειρούμε με εννέα πυροσβεστικά οχήματα, ενώ υπάρχουν και πολλά ασθενοφόρα. Επιπλέον, διατάχθηκαν πρόσθετα μέτρα για να έρθουν σε βοήθεια άλλα εννέα ειδικά πυροσβεστικά οχήματα από το Βουκουρέστι και από άλλες περιοχές» σημείωσε η εκπρόσωπος της πυροσβεστικής της Κωστάντζας.

Ενα βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνει πυκνό μαύρο καπνό να αναδύεται από το διυλιστήριο.

JUST IN: According to the emergency response unit, a blast occurred at Romania’s black sea petromidia refinery – Reuters pic.twitter.com/a1WJ9T2Tfp

— Insider Corner (@insidercnews) June 21, 2023