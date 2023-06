Ρωσία: Η WWF απαγορεύθηκε ως «ανεπιθύμητη οργάνωση»

Η Ρωσία ανακοίνωσε σήμερα ότι το τοπικό παράρτημα της περιβαλλοντικής οργάνωσης WWF χαρακτηρίστηκε «ανεπιθύμητη οργάνωση», κάτι που ισοδυναμεί με απαγόρευση της δράσης του εντός των ρωσικών συνόρων.

Στην ανακοίνωσή της, η γενική εισαγγελία της Ρωσίας κατηγορεί το ρωσικό παράρτημα της οργάνωση ότι βρίσκεται πίσω από «απειλές για την ασφάλεια στον οικονομικό τομέα».

Russia’s Office of Prosecutor General has declared the World Wide Fund for Nature (WWF) an “‘undesirable organisation”.https://t.co/OAInKMDK8A

— Novaya Gazeta Europe (@novayagazeta_en) June 21, 2023