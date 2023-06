Μπεν Γουάλας: Δεν θα είναι υποψήφιος για τη θέση του Στόλτενμπεργκ στο ΝΑΤΟ

Μέσω συνέντευξης που παραχώρησε στον Economist, ο υπουργός Αμυνας της Βρετανίας, Μπεν Γουάλας, ξεκαθαρίζει ότι δεν πρόκειται να διαδεχθεί τον Γενς Στόλτενμπεργκ στο τιμόνι του ΝΑΤΟ.

«Δεν πρόκειται να συμβεί», δηλώνει ο ίδιος, όταν καλείται να απαντήσει στη σχετική ερώτηση, με μια δόση πικρίας ωστόσο, όπως σημειώνεται.

I interviewed Ben Wallace, Britain’s defence secretary, this morning. He told me he is out of the NATO race—”it’s not going to happen”—and that the White House wants to extend Jens Stoltenberg’s term. We also discussed the forthcoming defence review.https://t.co/hfnmQeZgso

— Shashank Joshi (@shashj) June 21, 2023