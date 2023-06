Χαμένο υποβρύχιο στον Τιτανικό: Οι έρευνες κλιμακώνονται, οι ελπίδες εξανεμίζονται

Tο περιορισμένο οξυγόνο στο βαθυσκάφος Titan επέβαλε εξ αρχής μια ανελαστική αντίστροφη μέτρηση για την τύχη των πέντε επιβατών του υποβρυχίου που χάθηκε την Κυριακή, ενώ καταδύονταν στο ιστορικό ναυάγιο του Τιτανικού, 3.800 μέτρα κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας, στο απόλυτο σκοτάδι. Τώρα οι ελπίδες εξανεμίζονται, ακόμα και με τους πιο αισιόδοξους υπολογισμούς.

Το Titan είχε ορισμένες δικλείδες ασφαλείας και, υπό κάποιες συνθήκες, θα μπορούσε να αναδυθεί ακόμη και στην περίπτωση που κανείς από τους επιβάτες δεν ήταν σε θέση να το πλοηγήσει. Αυτό άλλωστε θα ήταν ένα από τα -τηρουμένων των αναλογιών- «καλά» σενάρια, σε περίπτωση που η ομάδα διάσωσης έφτανε εγκαίρως στο σημείο. Ομως το Titan παραμένει άφαντο και ο μεγαλύτερος φόβος είναι πως έχει καταλήξει στον πυθμένα.

Τα τελευταία 24ωρα, ομάδες έρευνας και διάσωσης αναπτύσσουν όλο και περισσότερα τηλεκατευθυνόμενα οχήματα στον βυθό του βόρειου Ατλαντικού ωκεανού. Πλοία σπεύδουν να συνδράμουν στη διεθνή προσπάθεια για τον εντοπισμό του, επιχειρώντας να σαρώσουν την τεράστια έκταση των 26.000 τετραγωνικών χιλιομέτρων, με τη βοήθεια αεροσκαφών.

Ενώ η σιγή ασυρμάτου συνεχίζεται, ο υποναύαρχος, Τζον Μόγκερ, της αμερικανικής ακτοφυλακής, ξεκαθάρισε ότι η επιχείρηση αφορά ακόμα την «έρευνα και διάσωση». Ερωτηθείς αν πιστεύει πως το οξυγόνο στο σκάφος έχει εξαντληθεί, ο Μόγκερ δήλωσε στο Sky News: «Συνεχίζουμε να έχουμε τους επιβαίνοντες και τις οικογένειές τους στις σκέψεις μας καθώς προχωράμε (…), ενώ έχουμε επίγνωση του χρόνου και έχουμε συνυπολογίσει πολλά δεδομένα».

Rear Admiral John Mauger, First District Commander for the US Coast Guard, tells @JayneSeckerSky that they are grateful for all assistance in the search for the missing Titan sub

“We remain hopeful”https://t.co/4560YhOK6P

📺 Sky 501, Virgin 602, Freeview 233 and YouTube pic.twitter.com/7GmvloNX6E

— Sky News (@SkyNews) June 22, 2023