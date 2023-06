Τουρκία: Κατώτερη των προσδοκιών η αύξηση των επιτοκίων από την Κεντρική Τράπεζα

Η αύξηση στα επιτόκια που ανακοινώθηκε σήμερα από την Κεντρική Τράπεζα της Τουρκίας υπό τη νέα διοίκηση της προσφάτως διορισθείσας Χαφιζέ Γκαζέ Ερκάν, η πρώτη τέτοια αύξηση που ανακοινώνεται στην Τουρκία έπειτα από ένα διάστημα περίπου δύο ετών, θα έπρεπε να είναι μεγαλύτερη.

Τουλάχιστον αυτό υποστηρίζει σημαντική μερίδα οικονομολόγων η οποία, ως φαίνεται, δεν πείστηκε από την άνοδο που ανακοινώθηκε σήμερα από το 8,5% στο 15%.

Οι αναλυτές, στην πλειονότητά τους, περίμεναν μια αύξηση κοντά στο 20%.

Η αρμόδια για τη νομισματική πολιτική τουρκική Επιτροπή έσπευσε, βέβαια, από την πλευρά της να διευκρινίσει ότι θα ακολουθήσουν «σταδιακά» και άλλες αυξήσεις.

CBRT disappoints with a hike only to 15%. With inflation at 40%, that’s just not enough to convince. Erkan can say whatever she wants about more hikes coming but after the Agbal experience the market will just not believe that.

— Timothy Ash (@tashecon) June 22, 2023