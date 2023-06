ΗΠΑ: Μετεωρολόγος δεχόταν απειλητικά μηνύματα για τις αναφορές στην κλιματική αλλαγή

Ο μετεωρολόγος μεγάλου τηλεοπτικού σταθμού της πολιτείας της Αϊόβα αναγκάστηκε να παραιτηθεί μετά από απειλές που δέχθηκε για τη ζωή του. «18 χρόνια, 7 σταθμοί, 5 πολιτείες. Αποχαιρετώ την τηλεόραση για να ξεκινήσω ένα νέο ταξίδι αφιερωμένο στην επίλυση της κλιματικής κρίσης», ανέφερε ο Κρις Κλόνιγκερ σε ανακοίνωσή του.

Το τελευταίο διάστημα λάμβανε στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του όλο και περισσότερα απειλητικά μηνύματα λόγω των αναφορών του στο δελτίο στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής.

Ο Κλόνιγκερ, επικεφαλής μετεωρολόγος στον ειδησεογραφικό σταθμό KCCI του Ντε Μόιν μοιράστηκε κάποια από τα μηνύματα που έλαβε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τον Ιούλιο, δηλώνοντας ότι τον είχαν καταβάλει ψυχολογικά.

My #climate coverage has garnered negative feedback. But last month I received the first threat, followed by a flow of harassing emails. Police are investigating. It’s mentally exhausting & at times I have NOT been ok. If you’re facing this & need someone to talk to, I’m here. 1/ pic.twitter.com/SGbZfEr1uT

