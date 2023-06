ΕΕ – Βαλκάνια: Ο Μπορέλ ζητά νέες εκλογές στο Βόρειο Κόσοβο

Πάνω από τέσσερις ώρες διήρκεσαν οι συναντήσεις του επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας, Ζοζέπ Μπορέλ, και του ειδικού απεσταλμένου της ΕΕ για τον Διάλογο Βελιγραδίου – Πρίστινας, Μίροσλαβ Λάιτσακ, με τον πρωθυπουργό του Κοσόβου Άλμπιν Κούρτι και τον πρόεδρο της Σερβίας Αλεξάνταρ Βούτσιτς.

In today’s meetings with the leaders of Kosovo and Serbia, we focussed on how to defuse the situation on the ground; how to organise new elections and how to return to the Dialogue and implementation of all Dialogue implementation.

We put on the table concrete proposals. pic.twitter.com/Zi9ugi7Id8

— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) June 22, 2023